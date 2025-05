Immaginatevi una società progettata per essere perfetta. Dove donne e uomini vengono strappati dal grembo materno in tenera età per venire istruiti da sapienti maestri che impartiscono un’educazione rigida, priva di contaminazioni culturali. Una società utopica dove non esistono soldi, libri, religioni, media e politica, dove vige il rispetto per la natura e per il prossimo. E tutti sono vegani.

S’intitola “L’educazione sbagliata” il libro di Duilio Scalici che sarà presentato alle 18 di giovedì 15 maggio in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore sarà Giovanna Cirino. Letture a cura di Federico Punzi.

L’evento si realizza In collaborazione con l’associazione “Piazzetta Bagnasco” e Samo Onlus. Realtà, quest’ultima, che interverrà all’inizio per raccontare come “un educazione corretta” sia necessaria nella gestione delle cure palliative di cui si occupa quotidianamente.

Il libro

In un futuro prossimo, l’umanità si è rifugiata in un Eden artificiale: le Colonne d’Ercole, due isole lontane dal caos e dalla corruzione del vecchio mondo, sono state progettate per essere un modello di perfezione e purezza. Qui ogni regola è studiata per prevenire il male e scongiurare gli errori che avevano portato alla rovina del pianeta. Ma, sotto un’apparente armonia, si nascondono verità proibite e bugie ben celate. In questo scenario apparentemente idilliaco, si dipanano le vite di Anemone e Calendula, fratelli dall’aspetto impeccabile, simboli di una nuova generazione priva di difetti. Tuttavia, dietro la loro perfezione si cela un’eredità che li segna profondamente: il retaggio del peccato originale, impresso nel loro essere. Gli artefici delle Colonne d’Ercole, nella loro ricerca di purezza assoluta, hanno ignorato la complessità dell’animo umano, esponendo i due giovani a un conflitto interiore che minaccia di far riemergere le stesse colpe dei loro antenati. Anemone e Calendula, sospesi tra desideri e dilemmi, saranno destinati a scoprire che anche un paradiso, se rifiuta le proprie ombre, può rivelarsi una prigione dorata.

