Legacoop Sicilia: L’approvazione della Legge di riforma dei consorzi di bonifica rappresenta una buona notizia per l’agricoltura siciliana.

di Press Service

30/06/2023

Finalmente, dopo anni d’attesa nei quali sono emerse tutte le criticità di un sistema ormai insostenibile ed antieconomico, anche in Sicilia si riforma il sistema dei consorzio di bonifica.

Lo ha dichiarato Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia.

Lo stesso Parrino ha poi proseguito, in un momento in cui l’ agricoltura Siciliana è in sofferenza a causa dell’aumento dei costi dovuti alla crisi energetica e di una siccità ormai quasi strutturale, la riforma dei consorzi di bonifica rappresenta una condizione indispensabile per dare nuovo ristoro e rilanciare l’intero comparto.

La riduzione dei consorzi da 13 a 4, secondo Legacoop Sicilia, risponde all’esigenza di contenere i costi e rispondere in modo efficiente alle esigenze dei territori.

L’uso più razionale dell’acqua per l’agricoltura, a cui è ispirata tutta la riforma, è uno dei punti su cui il movimento cooperativo e Legacoop si sono battuti in questi anni e nei tavoli istituiti dall’Assessore Sammartino per portare in porto la riforma.

La riforma, conclude Parrino, è fondamentale per un settore di eccellenza, come quello dell’ agricoltura, particolarmente soggetto ai cambiamenti climatici che causano repentini stravolgimenti atmosferici passando in breve tempo dalla siccità alle alluvioni.

Come Legacoop siamo certi che il sistema dell’ agricoltura possa trovare benefici immediati da questa riforma che come comparto agroalimentare chiediamo da tempo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.