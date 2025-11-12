Nella suggestiva cornice del Palazzo Reale di Palermo i ragazzi del gruppo studentesco del Parlamento della Legalità Internazionale e multietnico sono stati “parlamentari” per un giorno e hanno tenuto simbolicamente la prima seduta all’Ars. I ragazzi infatti, accompagnati dal presidente del Parlamento per la Legalità internazionale, Nicolo’ Mannino e dal professore Sergio Picciurro, Dirigente Scolastico, e da Carlo Guidotti, editore Ex Libris e giornalista, hanno esposto le proprie proposte al parlamentare Nello Dipasquale, Deputato segretario dell’Ars, che li ha accolti prima in sala rossa e poi in Sala d’Ercole. L’incontro rientra nel fitto calendario culturale del Parlamento della Legalità Internazionale che, con le preziose “Ambasciate culturali” diffuse su tutto il territorio nazionale e in diversi paesi del mondo, coinvolge con la forza dell’impegno, della condivisione e della gioia, i veri valori della giustizia e della legalità.

“È particolarmente significativo riunire i giovani in una sede istituzionale dove la bellezza, l’arte e la storia fanno da preziosa cornice per dialogare scambiando idee, conoscenze e progetti” ha detto il presidente Mannino.

Tante sono le iniziative e le attività formative e culturali portate avanti dal parlamento della Legalità Internazionale che appena terminato i lavori presso la Sala dei Gruppi parlamentari a Montecitorio e in Umbria, per divulgare e dare indispensabile eco al messaggio di gioia e di speranza che nasce da una legalità viva e compita nell’impegno quotidiano di ciascuno di noi, sempre a fianco dei giovani con cui condividere un sorriso e un ideale di vita.

