“Il numero delle vittime sul lavoro cresce i maniera drammatica e sempre più padri di famiglia lasciano i figli e le mogli in condizioni precarie e difficilissime perche molto spesso si tratta di famiglie monoreddito dove a lavorare è solo il capo famiglia per questo riteniamo che sia urgente e necessario che si provveda ad estendere il sostegno già previsto per le vittime di mafie e per i figli delle vittime di Femminicidio anche alle famiglie dei lavoratori morti sul lavoro”.

E ‘ la proposta lanciata dal segretario regionale della Filca Cid Sicilia Paolo D’Anca durante l’esecutivo regionale che si è tenuto a Morreale nella sede del parlamento internazionale per la legalità, presieduto da Nicolò Mannino. “Abbiamo voluto scegliere ancora una volta un luogo simbolico come il paramento per la legalità -spiega D’Anca- per svolgere i lavori del nostro esecutivo perché la legalità è il fulcro delle nostre azioni e da tempo abbiamo avviato un rapporto di collaborazione sinergico con il presidente Mannino perché la legalità è il pilastro portante che ci deve guidare soprattutto in un settore come quello edile fortemente inficiato da infiltrazioni criminali. E la nostra proposta di sostenere le famiglie di vittime sul lavoro rientra perfettamente in questo solco e ci auguriamo che le istituzioni possano accogliete il nostro appello perché sarebbe un gesto di grande civiltà dare un supporto a chi purtroppo non è più nelle condizioni di sostenere una famiglia”.

“Da tempo -aggiunge Mannino- abbiamo avviato un importante cammino culturale per cooperare insieme con le forze sane del nostro Paese che credono nei sogni e nelle speranze dei giovani per cambiare la nostra società e dare segnali concreti e la Filca Cisl rappresenta una dei queste forze. Occasioni come queste diventano acje strategiche per sensibilizzare sull’importanza di dar voce ai più deboli, agli emarginati a chi quella voce purtroppo l’ha persa “.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.