Il Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale e Interlocutore Referente della Pontificia Accademia di Teologia Città del Vaticano

e’stato nominato Commendatore della Fraternitas Dragons Soicietas nell’ambito di una cerimonia che di è svolta nella splendida e suggestiva cornice del prestigioso Castello di Viglas in Slovacchia. Mannino ha tenuto un Simposio ai diversi cavalieri e dame arrivati da diverse nazionalità europee che fanno parte della Fraternitas Dragonis Soicietas, sul tema “AMBASCIATORI di Pace per una cultura della Vita”. Più volte l’accorato appello a vivere in modo coerente e credibile il valore della Pace, è stato interrotto da uno spontaneo e scrosciante applauso che marcava la voglia di un mondo più umano, a dimensione di fraternità e di solidarietà verso i poveri più poveri. Nicolò Mannino è stato presentato ai commensali da Vittorio Giammaria Tomaselli che ha sottolineato la grande stima e amicizia che da decenni unisce l’operato con Nicolò Mannino. A dare il benvenuto il Gran Maestro Daniel Von Rechitar il quale ha avuto parole di gratitudine per tutti i partecipanti a una due giorni di confronto e di accoglienza di nuovi cavalieri e dame che rendono significativa la Fraternitas guidata spirituale e benedetta da un esponente della Chiesa Greco/ Bizantina. “Siamo chiamati a rimanere con la schiena diritta e il volto libero – ha detto Nicolò Mannino – per invocare una pace che profuma di speranza, verità e autenticità. Siamo tutti chiamati a difendere la vita e a soccorrere chi è solo e spesso non si sente amato da nessuno”. Accanto a Nicolò Mannino la dirigente scolastica Maria Teresa Alfonso, collaboratrice da sempre nel diffondere gli ideali del Parlamento della Legalità Internazionale. A chiusura dei lavori, il Gran Maestro Daniel Von Rechitar ha nominato, con tanto di lettera e pergamena, Nicolò Mannino “Commendatore” della Fraternitas Dragonis Soicietas impreziosita da illustre personalità del mondo imprenditoriale, giuridico, governativo e non solo. Diverse le iniziative in mente del neo Commendatore che ha chiesto alla già dirigente scolastica Maria Teresa Alfonso di condividerne ogni forma di organizzazione visto che la stessa è stata nomina Gran dama di questa prestigiosa “Fraternitas”.

