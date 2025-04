“L’arresto di un soggetto indiziato di grave reato, del quale si è avuto recente ed ampio riscontro sulla stampa, è stato reso possibile grazie agli specialistici controlli del personale della polizia di Stato operante presso l’Ufficio di polizia di frontiera dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo”. Lo ha detto Claudio Tripoli, segretario provinciale Uil polizia Palermo.

Il personale della polizia di Stato in servizio presso lo scalo palermitano, infatti, ha attuato il fermo grazie a un complesso lavoro di verifica dati disposto dalla legislazione vigente in ottemperanza alle norme europee. “Senza questo sistema e alla professionalità dei colleghi – ha aggiunto Tripoli – il presunto responsabile avrebbe potuto godere della possibilità di sfuggire ai controlli ordinari, inficiando un provvedimento di Misura Cautelare reso ora esecutivo grazie alla collaborazione tra gli Stati dell’Unione”.





Il soggetto, atterrato con un volo dall’estero, è stato poi consegnato ad altra forza di polizia che stava indagando sui fatti accaduti alcuni anni addietro in Sicilia.

La Uil polizia Palermo, encomiando il lavoro dei colleghi, tiene a sottolineare lo spirito di servizio in difesa della comunità tutta che deve essere messo in campo nell’attuazione di tali verifiche. Operazioni che, in molti casi, si basano sul controllo di una mole considerevole di dati da attuarsi in un arco di tempo spesso molto limitato. “L’intensificarsi della movimentazione dei passeggeri – ha concluso Claudio Tripoli – in tratte che possono coinvolgere più Paesi, rende necessario uno specialistico lavoro di aggiornamento che premia l’attività degli operatori della Polizia di Stato”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.