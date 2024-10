TTG Travel Experience è da sempre sinonimo di turismo. È infatti una tra le manifestazioni italiane di riferimento per la promozione del turismo a livello mondiale e quest’anno giunge alla sua 61ᵃ edizione. Da mercoledì 9 a venerdì 11, gli operatori internazionali delle principali aziende del comparto saranno riuniti a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative ma anche Teatro.

L’Ente Luglio Musicale Trapanese, infatti, è partito alla volta della città romagnola per rappresentare la propria realtà e per parlare del grande impatto che il Teatro ha sul turismo della città di Trapani.

«Siamo orgogliosi di rappresentare Trapani, la Sicilia e il nostro Teatro grazie a questa grande manifestazione – dichiara il Consigliere delegato, Natale Pietrafitta – Il Luglio Musicale trapanese promuoverà infatti l’esperienza del teatro come una vera e propria Travel Experience targata Trapani, città dal grande impatto turistico che ogni anno accoglie migliaia di visitatori che ne ammirano la storia e la bellezza»

L’Ente Luglio Musicale sabato 12 ottobre, con La furba e lo sciocco di Domenico Sarro, inaugurerà l’ultima parte della 76ᵃ Stagione artistica “Favole, fiabe e altri racconti …”, quella autunnale, che prevede un calendario di sei appuntamenti, due al mese – l’ultimo dei quali, Walt Disney racconta, è fissato il 21 dicembre. Gli spettacoli andranno in scena in diversi luoghi storici della città. Per informazioni potete visitare il sito www.lugliomusicale.it





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.