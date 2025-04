Domenica 06 aprile si svolgerà in Piazza Unione Europea a Messina, il LEO DAY del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. In questo giorno, i Leo di tutto il mondo celebrano l’anniversario della loro fondazione, avvenuta nel lontano 1957.

Nella Piazza antistante il Palazzo Municipale si costituirà un piccolo “Villaggio della Salute” con numerosi medici specialisti che volontariamente e gratuitamente offriranno la propria opera professionale in favore di chi vorrà cogliere questa opportunità. Una manifestazione fortemente voluta da tutti i Leo Siciliani con l’obiettivo di offrire a tutte le persone bisognose un’opportunità concreta per dedicare uno spazio alla propria salute.

A Piazza Unione Europea dalle ore 9 alle ore 15, sarà possibile effettuare i seguenti screening:

• Vista;

• Udito;

• Diabetologia;

• Endocrinologia (con predilezione per le patologie tiroidee);

• Pediatria e Nutrizione Pediatrica;

• Odontoiatria;

• Senologia;

• Cardiologia;

• Urologia;

• Prevenzione dell’Alzheimer;

• Prevenzione delle Malattie della Terza Età;

L’evento del 06 aprile sarà dedicato non solo alla salute ma anche alla promozione delle iniziative del volontariato del Leo Club con la sensibilizzazione su diverse tematiche che i Club in tutta Italia affrontano quotidianamente, come la Sicurezza Stradale, la Donazione di Sangue e Organi, la raccolta degli occhiali usati, la Salute Orale.

L’iniziativa promossa dal Distretto Leo 108 Yb Sicilia e coordinata dal Presidente del Distretto Domenico Levita, è stata organizzata in sinergia e collaborazione con il Distretto Lions 108 Yb Sicilia ed in particolare con i Soci Lions della provincia di Messina, con le Istituzioni tra cui l’Amministrazione Comunale di Messina, la Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano che ha allestito il “villaggio della Salute”, l’ASP di Messina, l’AOU di Messina, e tante altre Istituzioni che si sono rese Partner dell’evento oltre a molte realtà associative quali Campus Salute, per l’organizzazione delle visite, Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina per il supporto logistico, AVIS Messina, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Messina per il servizio d’ordine, AISO Messina.

La manifestazione, che inizierà con le attività di screening alle ore 9.00, vedrà alle ore 10.30 un momento inaugurale presenza della Banda della Brigata Meccanizzata “Aosta” e delle autorità civili, militari e religiose della Città.

“È un esempio di sinergia virtuosa – ha detto il Presidente Domenico Levita – che, come Distretto Leo, abbiamo voluto portare avanti, in collaborazione con Istituzioni e realtà Associative perché tutti insieme fossimo presenti sul territorio per offrire visite e consulenze gratuite ad un’ampia fascia di popolazione, con specifico sguardo ai più bisognosi. L’iniziativa di Piazza Unione Europea – ha aggiunto – rappresenta un ulteriore segno di quanto sia proficuo il dialogo tra Istituzioni e Associazioni nel nostro territorio con lo scopo comune di aiutare coloro che vivono nel bisogno.

Ognuno degli Enti che abbiamo coinvolto ha aderito con entusiasmo a questa giornata, e per questo motivo devo ringraziare ognuno dei soci Lions, degli Enti, Istituzioni e Associazione per il lavoro che insieme abbiamo fatto e per il risultato che riusciremo a raggiungere”

La manifestazione si svolge nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra il Distretto Lions Sicilia e l’Assessorato regionale della Salute con lo scopo di organizzare campagne di prevenzione e promozione della salute.

