L’iniziativa è promossa dall’Unità Pastorale di Leonforte insieme a SiciliAntica – sede comprensoriale Assoro-Leonforte-Agira, a Euno Edizioni e al Circolo di Compagnia di Leonforte, con l’obiettivo di coniugare dimensione religiosa e approfondimento culturale. Leonforte ospitò Newman proprio in un passaggio cruciale della sua vicenda umana e spirituale.

Giovedì 6 novembre il triduo prende vita nella chiesa di San Giuseppe, con meditazioni guidate da Mons. Rino La Delfa (Docente emerito della Pontificia Facoltà Teologica di Palermo), considerato tra i maggiori studiosi italiani del Santo.





Venerdì 7 novembre, alle ore 19, presso il Circolo di Compagnia si svolgerà un incontro, moderato da Agata La Porta, con interventi di Giovanni Vitale e di Mons. Rosario La Delfa, arricchito dalle performance della compagnia NCT “Il Canovaccio”.

Il triduo si concluderà sabato 8 novembre alle ore 17.30 con la Santa Messa presieduta dal vescovo Mons. Giuseppe Schillaci e la benedizione della nuova tela raffigurante San John Henry Newman, che sarà esposta stabilmente alla venerazione dei fedeli su un altare della chiesa di San Giuseppe.

SiciliAntica, nell’ambito delle sue finalità di promozione del patrimonio storico-culturale dei territori, ha già in programma di avviare un percorso di valorizzazione della figura del Santo, con l’intento di coinvolgere le realtà culturali locali interessate in un progetto duraturo e di alto profilo.

Associazione SiciliAntica (Comprensorio Assoro-Leonforte-Nissoria):

Email: Assoro-Leonforte-Nissoria@siciliantica.it

Luogo: Chiesa San Giuseppe, Via San Giuseppe, LEONFORTE, ENNA, SICILIA

