Un cartellone ricco di eventi è pronto ad accendere l’estate ciminnese 2025 con un ricco calendario che è partito il 21 luglio, tra cinema, festival, musica, cabaret, cooking show e tanto altro, per concludersi l’8 settembre con i festeggiamenti del Patrono San Vito.

Un cartellone che apre le danze dell’estate ciminnese con una serie di appuntamenti dedicati al grande schermo con il Ciminna Cinefestival, che è partito il 21 luglio e prosegue fino al 26 luglio: sei giorni interamente dedicati al cinema e ai film d’autore, storici e contemporanei, allieteranno le calde serate di fine luglio, preludio agli eventi imperdibili di agosto. Da non perdere il gran finale del Premio Gattopardo Città di Ciminna che quest’anno verrà assegnato a Giancarlo Giannini, volto iconico del cinema italiano.





Tra gli appuntamenti più attesi all’interno della rassegna Ciminna Borgo in Festival, la Notte bianca del 2 agosto, in cui l’intrattenimento non sarà solo musicale ma coinvolgerà anche l’arte di strada e la fotografia, grazie all’allestimento di una mostra fotografica e la partecipazione di artisti di strada e mangiafuoco ad animare le antiche viuzze di Ciminna. Immancabile il momento cabaret con l’amato comico siciliano Claudio Casisa. La musica sarà protagonista assoluta della serata con la band musicale Drepanum Dixie Band e l’attesissimo coinvolgimento dello Zoo di 105, con Jonny Mele.

Martedì 5 agosto si riderà con lo spettacolo di cabaret de “I quattro gusti”. A seguire, il 9 agosto, il momento cabaret di Matranga e Minafò, duo comico siciliano apprezzato dal pubblico per la partecipazione al programma comico Made in Sud. Il 12 agosto a Piazza Mattarella si riderà con i Badaboom e Antonio Balistreri.





Un intrattenimento fatto anche di cultura ed enogastronomia del territorio: il 22 agosto a Piazza Umberto I si terrà la nona edizione del Cuddiruni Festival, evento dedicato a uno dei prodotti gastronomici simbolo del territorio con i visitatori che potranno assaggiare la prelibata pietanza preparata dalle pizzerie locali. La serata proseguirà con lo spettacolo di cabaret di Toti e Totino.

Il 29 agosto un altro momento di cabaret coinvolgerà “I Falsi d’autore”, chiudendo così gli appuntamenti di agosto. Dal 5 all’8 settembre, i consueti festeggiamenti per la tradizionale Festa del Patrono San Vito, con messe, processioni, spettacoli e fuochi artificiali.





“Un agosto all’insegna della musica, dello spettacolo, dell’enogastronomia e della cultura – dichiara il sindaco di Ciminna Vito Barone – in un ricchissimo cartellone che animerà l’estate a Ciminna. Tra gli eventi da non perdere il Cuddiruni Festival, il Premio Gattopardo, la Notte Bianca e tantissimi altri spettacoli che allieteranno l’estate ciminnese. Un programma che vedrà esibirsi tantissimi musicisti, comici e artisti per far trascorrere delle piacevoli serate d’estate a tutti coloro i quali vorranno venire a visitare Ciminna. Tantissimi spettacoli, concerti, rassegne ed eventi enogastronomici in un cartellone di eventi estivi pensato per aprire le porte ai turisti che potranno degustare i nostri prodotti tipici, apprezzare i nostri luoghi d’interesse e le mostre che saranno esposte all’aperto.”

