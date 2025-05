Sarà Lhoussaine Oukhrid, campione italiano assoluto 2025 di maratona e detentore del nuovo record nazionale nella 50 km, il grande protagonista della prima edizione della “10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia, in programma domenica 22 giugno a Sant’Alfio. La gara, organizzata dall’Asd Agex di Nando Sorbello, sarà valida quale terza tappa del circuito internazionale Running Sicily – Coppa PackItalia.

Insieme a Oukhrid, sono attesi top runners provenienti da Repubblica Dominicana, Marocco, Ungheria, Giappone e Malta, oltre a partecipanti e turisti da India, Grecia, Indonesia e Polonia.

PERCORSO CERTIFICATO FIDAL E DUE FORMATI DI GARA – La gara agonistica si svolgerà su un tracciato certificato FIDAL, disegnato in 4 giri da 2,5 km per un totale di 10 km. In programma anche una Walkathon – Nuova Sport Car non competitiva di 10 o 2,5 km, pensata per chi desidera partecipare camminando.

ISCRIZIONI APERTE – QUOTA AGEVOLATA FINO AL 31 MAGGIO

Ultimi giorni per usufruire della quota agevolata d’iscrizione al costo di 10 euro. Dal prossimo primo giugno aumenterà a 15 euro. Le iscrizioni sono in continuo aumento: è consigliata la registrazione anticipata per garantirsi il pacco gara completo che comprende: pettorale con chip elettronico; maglia tecnica ufficiale e zainetto personalizzato.

Ogni partecipante riceverà, inoltre, una medaglia in legno con QR code per il controllo del proprio piazzamento. I trofei saranno assegnati ai primi tre classificati di ogni categoria nella 10 km agonistica.

Al termine della gara, spazio ai sapori locali con un ristoro finale che includerà: 100 grammi di nocciole sgusciate, pasta di mandorla e una pizza siciliana media per tutti.

DA PALERMO BUS DEDICATI PER ATLETI E ACCOMPAGNATORI

Per l’occasione, è stato già organizzato un primo bus in partenza da Palermo e, vista l’elevata richiesta, si sta lavorando ad un secondo mezzo. Il costo è di 34 euro per gli atleti e comprende: il viaggio andata e ritorno da Palermo, la quota di iscrizione alla 10 Km. ed il relativo pacco gara, il pranzo ed il 10% di sconto al Sicilia Outlet Village dove il pullman farà sosta nel pomeriggio del 22 giugno (di ritorno da Sant’Alfio) per consentire ai partecipanti anche un momento di condivisione e shopping nella struttura di Agira. Il costo per gli accompagnatori (che non parteciperanno alla gara) è di 24 euro. Per informazioni e prenotazioni si invita a telefonare al numero 349 4424220.

La “10 Km del Castagno dei Cento Cavalli” promette spettacolo, internazionalità e accoglienza in uno degli scenari naturalistici più affascinanti della Sicilia etnea. (nr)





