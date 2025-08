L’imprenditore castelvetranese Nicola Li Causi, 50 anni, entra ufficialmente in Grande Sicilia e affiancherà Salvatore Montemario nel coordinamento del Partito in provincia di Trapani. La nomina, promossa dall’onorevole Gianfranco Miccichè, segna un ulteriore passo nel percorso di radicamento territoriale del movimento.

Già candidato al Senato nelle ultime elezioni politiche e risultato primo dei non eletti, Li Causi è da tempo vicino alle posizioni dell’onorevole Miccichè, con cui condivide una visione politica fortemente improntata alla tutela dei diritti, alla promozione del civismo e alla valorizzazione delle competenze. La sua esperienza imprenditoriale, maturata nel settore sanitario, rappresenta un valore aggiunto anche per un contributo trasversale su tematiche sociali e civili che Grande Sicilia intende rilanciare.

«Accogliamo con entusiasmo Nicola Li Causi – dichiara Montemario, del coordinamento di Grande Sicilia a Trapani. Con la sua adesione rafforziamo una squadra determinata, competente e radicata nel territorio. Il suo apporto sarà fondamentale per dare voce a nuove sensibilità e per rilanciare la nostra presenza nella provincia».

A sostegno della nomina è intervenuto anche l’onorevole Gianfranco Miccichè, che ha fortemente sostenuto l’ingresso di Li Causi: «Nicola è una persona seria, preparata e con un alto senso delle Istituzioni. È dotato di una profonda cultura del fare, che nasce dalla sua esperienza imprenditoriale e dal contatto diretto con la comunità. Sono certo che porterà nel Partito un contributo concreto e costruttivo».

«Ringrazio sentitamente l’onorevole Miccichè per la fiducia e il sostegno, così come il Salvatore Montemario – ha affermato Nicola Li Causi. Accolgo questo incarico con entusiasmo e con senso di responsabilità. Darò il massimo per contribuire alla crescita di Grande Sicilia, mettendo al servizio del territorio la mia esperienza e la mia visione, nella piena consapevolezza delle sfide che ci attendono».

Con la nomina di Nicola Li Causi, Grande Sicilia conferma la volontà di aprirsi a nuove energie e competenze, con l’obiettivo di costruire una proposta politica sempre più vicina ai bisogni reali dei cittadini.

