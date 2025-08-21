Se da un lato il curriculum vitae è uno strumento fondamentale per far brillare la nostra stella quando ci candidiamo per un posto di lavoro, dall’altro non si può sottovalutare l’importanza della lettera di presentazione.

Scrivere lettere di presentazione personalizzate e di impatto può essere però un compito arduo e dispendioso in termini di tempo.

Fortunatamente, ci viene in aiuto l’intelligenza artificiale (IA) attraverso piattaforme online specializzate che offrono assistenza nella creazione di lettere di presentazione su misura e ottimizzate, per aumentare le probabilità di superare le fasi del processo di selezione.

Ad esempio, è possibile creare lettere di presentazione con l’IA di OnlineCV, nel cui sito gli utenti possono inserire con facilità le proprie informazioni personali di base, i dettagli del lavoro per cui si stanno candidando e alcuni punti chiave che desiderano evidenziare.

Queste informazioni sono essenziali per fornire all’intelligenza artificiale gli elementi necessari affinché possa elaborare un documento professionale personalizzato, adeguato alle esigenze di ogni candidato, indipendentemente dalla figura professionale.

La piattaforma quindi, utilizzando algoritmi di Natural Language Processing (NLP) e tecniche di apprendimento automatico, elabora il testo di una lettera di presentazione professionale, coerente e personalizzata.

Inoltre, le interfacce user friendly dell’IA consentono di generare rapidamente lettere di presentazione ben strutturate e persuasive, aiutando anche chi non possiede esperienza pregressa nella scrittura di questo tipo di documenti.

La lettera di presentazione: breve storia

La lettera di presentazione, nata come semplice strumento di raccomandazione, si è evoluta con le trasformazioni del mercato del lavoro.

Originariamente, si trattava di brevi note allegate al curriculum, per indicare alcune informazioni di base e la propria disponibilità al lavoro offerto.

Con l’avvento dell’industrializzazione e l’incremento delle attività lavorative si è intensificata la competizione tra candidati, portando alla diffusione di lettere di presentazione più articolate e meglio strutturate, per mettere in risalto esperienze e motivazioni in modo più mirato.

Successivamente, in seguito alla comparsa di Internet e delle candidature online, la lettera di presentazione si è adattata alle nuove modalità digitali, restando comunque uno strumento fondamentale da aggiungere al curriculum vitae.

Come fa l’IA a creare una lettera di presentazione efficiente e personalizzata?

Per creare una lettera di presentazione efficiente e personalizzata, l’IA esegue diversi passaggi; vediamo i più importanti:

Analizza la descrizione del lavoro

Gli strumenti di IA esaminano con cura l’annuncio di lavoro, per identificare le competenze più importanti, le qualifiche e le parole chiave specifiche, e creare contenuti che dimostrano l’idoneità al ruolo e aumentano le possibilità dei candidati di fare una buona impressione sui recruiter.

Valuta le informazioni contenute nel Cv

L’IA esamina il curriculum del candidato ed estrae le informazioni pertinenti, come esperienze, competenze, e i risultati più rilevanti per la posizione desiderata, per garantire che la lettera di presentazione metta in risalto i punti di forza del candidato, presentandoli in modo coerente con i requisiti del lavoro.

Genera contenuti personalizzati

Utilizzando tecniche avanzate di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l’IA crea un contenuto coerente e professionale che collega perfettamente il profilo del candidato con le esigenze del datore di lavoro, creando frasi e paragrafi personalizzati ed elaborando una lettera di presentazione su misura.

Personalizza il tono e lo stile

In base al settore, alla cultura aziendale e alla posizione lavorativa, l’IA adatta il tono di scrittura della lettera di presentazione, che può essere formale e professionale, creativo ed entusiasta o tecnico e preciso, in modo da soddisfare le aspettative del datore di lavoro.

Aggiunge le parole chiave

L’IA aggiunge nella lettera di presentazione parole chiave e frasi specifiche del settore, ottimizzandola per i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS), software utilizzati anche nel recruiting online, per assicurare che la lettera superi le selezioni iniziali e raggiunga chi si occupa della selezione del personale.

Garantisce una scrittura priva di errori

Gli strumenti di controllo grammaticale e ortografico basati sull’intelligenza artificiale rivedono automaticamente la lettera di presentazione alla ricerca di errori grammaticali, errori tipografici e incongruenze stilistiche, offrono suggerimenti e miglioramenti, garantendo che la lettera mantenga un alto livello di professionalità.

Conclusioni

Scrivere una lettera di presentazione efficace è molto importante per la propria candidatura perché, se realizzata adeguatamente, permette di comunicare ai potenziali datori di lavoro chi siamo, quali sono le nostre motivazioni e in che modo possiamo contribuire al successo della loro azienda.

Una lettera ben strutturata può distinguersi tra molte altre, mostrando professionalità e attenzione ai dettagli.

L’uso dell’IA, inoltre, permette di generare contenuti personalizzati, che sottolineano i nostri punti di forza, sono conformi alle esigenze del ruolo e rafforzano le possibilità di superare agevolmente tutte le fasi del processo di selezione, portandoci più vicino all’obiettivo di ottenere il lavoro desiderato.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.