Il linguaggio della musica in un quartiere in cui si registrano alti tassi di devianza e criminalità

Catania – Si svolgerà mercoledì 27 dicembre dalle ore 10:30, presso il polo educativo “Villa Fazio”, il Work Shop musicale, curato dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte Bellamorèa, duo di World Music, promosso dal Consorzio Sol.Co. coadiuvati dal presentatore Ruggero Sardo.

Il laboratorio musicale intende introdurre le primissime basi legate all’utilizzo delle percussioni, della batteria e della chitarra ai minori che non hanno la possibilità socio-economica di godere di lezioni di musica. Attraverso il laboratorio dei Bellamorèa, i bambini e i ragazzi del quartiere di Librino avranno l’opportunità di imparare i primi rudimenti dello studio delle percussioni e della chitarra.

“Abbiamo conosciuto Massimo Nicotra, Pedagogista e responsabile delle attività ludico sportive del Polo Educativo di Villa Fazio” – dichiarano i Bellamorèa – perché condividiamo esperienze musicali e sociali sui palchi siciliani. Abbiamo accettato questa proposta con entusiasmo – concludono – e siamo felici di poter dare un contributo sociale attraverso la nostra musica”.

“L’iniziativa promossa intende valorizzare il linguaggio della musica in un quartiere in cui si registrano alti tassi di devianza e criminalità – ha detto la coordinatrice di Villa Fazio Chiara Angelica – e l’idea nasce dal desiderio di fare emergere il potenziale creativo che siamo certi sia insito in tutti i giovani”.

“Ho colto al volo la possibilità di coinvolgere i Bellamorèa in questo progetto – ha detto Massimo Nicotra, Pedagogista e responsabile delle attività ludico sportive del Polo Educativo di Villa Fazio – per dare l’opportunità ai ragazzi del quartiere di Librino a frequentare un primo work shop su alcuni strumenti musicali quali le percussioni, la batteria e la chitarra”.

L’evento si terrà mercoledì 27 dicembre dalle ore 10:30 presso il polo educativo “Villa Fazio”, sito al viale Sisinna n.1, Catania.

C’Era Domani Librino

Viale Sisinna 1, Librino Tel. 095 832 0707

ceradomanilibrino@gmail.com

Luogo: Villa Fazio, viale Sisinna, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

