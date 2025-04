“Siamo qui per dire no al riarmo e per chiedere con forza un’inversione di rotta nelle politiche nazionali e internazionali. È necessario investire nella pace, nella diplomazia e nella cooperazione. La partecipazione massiccia di cittadini dalla Sicilia, arrivati con dieci autobus, dimostra quanto sia forte la volontà di opporsi a un futuro militarizzato e di costruire invece una politica di dialogo e solidarietà”.





Così Lidia Adorno, parlamentare del Movimento Cinque Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato la sua presenza oggi a Roma alla manifestazione nazionale contro il riarmo, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia, inclusi numerosi sostenitori siciliani.

“La Sicilia non resta a guardare e mostra ancora una volta il suo impegno concreto – ha proseguito Lidia Adorno –. Il riarmo rappresenta una scelta miope e pericolosa, che sottrae risorse fondamentali a settori vitali come sanità, istruzione e ambiente. Ogni euro investito negli armamenti è un euro tolto ai servizi essenziali e ai diritti dei cittadini. È inaccettabile continuare su questa strada”.





“Vogliamo – ha concluso la parlamentare del M5S all’Ars – un paese che investa nella vita e non nella guerra. Dire no al riarmo significa difendere il futuro delle nuove generazioni e garantire un’Italia più giusta, più sicura e più solidale”. Adorno ha sfilato a Roma vicino al presidente del M5S Giuseppe Conte.

