Sarà Lidia Schillaci a cantare l’Inno d’Italia che apre la prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance che si terrà domani a Pergusa. L’appuntamento è il primo dei quattro previsti per l’assegnazione di sette allori tricolori per ognuna delle due classi, GT3 e GT Cup.

Sarà la voce di Lidia Schillaci a “rombare” prima dei motori nell’autodromo di Pergusa. L’Inno sarà eseguito a cappella e alle ore 12.30 darà il via alla gara che sarà trasmessa in diretta TV su ACI Sport TV (SKY 228) e sui canali Facebook e YouTube del CIGT.

La cantante siciliana è ormai una protagonista nel panorama della musica nazionale con la sua voce inconfondibile e capate di trasmettere emozioni. Oggi Lidia è in giro per l’Italia con “Il cuore che non ho Tour” insieme ad una band meravigliosa composta da musicisti di grande spessore che hanno suonato con i più grandi della musica italiana. Attualmente è alle prese con un ambizioso e prezioso progetto musicale per l’estate 2023 che scopriremo a breve prodotto da ASC Production e Quintosol Production.

