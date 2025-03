La siciliana online preferita dalla Yves Saint Laurent anticipa le tendenze moda della prossima stagione primavera-estate e tutti i segreti per diventare una social influencer da 125 mila follower su Instagram, cercata dagli sponsor importanti.

L’imprenditrice digitale Roberta Rodolico racconta la sua vita – tra fashion e sponsorizzazioni – nella puntata 68 di “Egoriferiti”, il podcast disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=7DvbB1xefI8&t=3156s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/3wkDSNKH9rtMtWv8OTRYSt?si=8464a9e13b874ff0





“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso della puntata Roberta Rodolico ha spiegato le tecniche per avere successo nei social e come bisogna sempre differenziare la vita reale dalla vita online, che in questo secondo caso è pur sempre un lavoro.

Tra le aziende che a lei si sono affidate: Lepel, Yves Saint Laurent, Lancòme e Neutrogena.

Anche Roberta Rodolico ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua quindi, anche dopo la denuncia per diffamazione

