Venerdì 8 Settembre presso la sede del Municipio dell’11, arrondissement di Parigi ha avuto luogo un incontro tra Gianfranco Gentile, Portavoce Cars ( Comitato Amministratori Regione Sicilia) e Presidente del Consiglio comunale di Pettineo con Solem Lucie Vicesindaco dell’11 arrondissement ed esperta in questioni Europee ed Internazionali.

Durante il piacevole colloquio sono stati affrontati alcune questioni che riguardano le comunità locali, quali: spopolamento dei territori, promozione dei prodotti locali e buone pratiche di amministrazione dei territori.

A termine dell’incontro è emerso il proposito di organizzare incontri in videoconferenza tra alcuni componenti del cars e alcuni esponenti dell’11 arrondissement per confrontare la strategia politica adottata nelle due realtà a proposito di alcune tematiche importanti quali ad esempio il riscaldamento globale così da avviare azioni in sinergia e condivise che porteranno future collaborazioni tra le realtà da loro rappresentate. Gianfranco Gentile, come gesto di gratitudine per l’accoglienza ricevuta ha donato al Vicesindaco Solem Lucie il libro della storia di Pettineo con l’auspicio di rivederla in visita presso la propria comunità.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.