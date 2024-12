Angelica Bergagna è un influencer proveniente da Torino, nata sotto il segno zodiacale Bilancia, si diploma in lingue e grazie alla sua dedizione e costante impegno ottiene nel 2022 una borsa di studio che la porterà a svolgere uno stage al palazzo di vetro ONU di New York.

In un’epoca in cui il mondo digitale è saturo di contenuti, emergere non è un compito facile. Eppure, Angelica è riuscita a catturare l’attenzione di migliaia di followers grazie al suo carisma e alla sua creatività senza limiti. Proprio grazie alla crescente attenzione suscitata sui social media, ha iniziato a guadagnare la fiducia di numerosi brand come: Brandy Melville, Twin Curl, Phobia Archive, Real Luxury Skin e molti altri.

La moda è un settore spesso preso di mira da critiche che accusano la promozione di un ideale di bellezza standardizzato. Secondo Angelica «ogni ragazza è unica e speciale a modo suo, è importante che tutte noi ci accettiamo per quello che siamo senza cercare di conformarci degli ideali irrealistici».

Angelica ha sorpreso i suoi follower pubblicando una serie di storie sui social che ritraggono alcune delle località più soggettive della Sicilia, come per esempio lo splendido mare di Taormina. Condividendo con il suo pubblico le delizie culinarie e promuovendo il nostro territorio.

Con il suo spirito innovativo e il suo approccio fresco e coinvolgente, Angelica non sta solo aumentando il numero dei suoi follower; sta costruendo una vera e propria community. In un mondo in continua evoluzione, figure come Angelica sono la prova concreta che il carisma, unito alla creatività, può aprire porte inimmaginabili.

