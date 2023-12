Nello spirito della solidarietà

L’iniziativa Pulito Sospeso di Scottex® raggiunge traguardi significativi: 50.000 pasti distribuiti e sostegno a 14.000 persone

Nello spirito della solidarietà, Scottex® continua con orgoglio la sua missione per aiutare le famiglie italiane in difficoltà.

Nell’ambito di un impegno costante per il benessere della comunità, Scottex® è orgogliosa di proseguire l’iniziativa Pulito Sospeso, che ha ottenuto risultati eccezionali sin dal suo lancio, avvenuto il 1° giugno 2023.

Ad oggi, Scottex® in collaborazione con SpesaSospesa.org ha raggiunto un traguardo importante, consegnando 50.000 pasti e sostenendo circa 5.000 famiglie bisognose.

Oltre agli obiettivi iniziali, Scottex® ha donato 15.000 kg di prodotti, tra cui carta igienica, rotoli da cucina, pannolini, veline per il viso e altro ancora, sostenendo altre 3.500 persone.

In termini di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, l’iniziativa ha evitato l’emissione di CO2 di 25.000 kg e consentito un risparmio di 50.000 metri cubi di acqua tracciati attraverso la piattaforma Regusto.

Il progetto nel suo complesso mira a donare 100.000 pasti e a fornire prodotti igienici essenziali a circa 5.000 famiglie bisognose in tutta Italia entro marzo 2024.

Una partnership che ha a cuore l’Italia

Scottex® in collaborazione con SpesaSospesa.org porterà avanti questo progetto a sostegno delle famiglie italiane fino al 31 marzo 2024, con l’intenzione di estendere la partnership con ulteriori iniziative oltre questa data. Fondata dalla Fondazione Lab00 ETS nel 2020 e in collaborazione con la piattaforma Regusto, SpesaSospesa.org si occupa di raccogliere donazioni e recuperare potenziali sprechi di beni di prima necessità, distribuendoli su tutto il territorio nazionale attraverso organizzazioni non profit, associazioni e volontari.

L’iniziativa Pulito Sospeso riflette l’impegno di Scottex® nell’affrontare il pressante problema della povertà alimentare in Italia. Secondo stime recenti, oltre 3,1 milioni di persone nel Paese dipendono dall’assistenza alimentare quotidiana, tra cui 630.000 bambini sotto i quindici anni1. L’aumento della povertà assoluta rispetto all’anno precedente è dello 0,6% tra le famiglie in Italia, dal 2021 al 20222, e la tendenza sembra essere costante. Sostenere le famiglie bisognose, colpite dall’accelerazione dell’inflazione, è il contributo che Scottex® si prefigge: donando 100.000 pasti non solo aiuta queste famiglie, ma punta anche a evitare l’emissione di 50.000 kg di CO2 e a risparmiare 100.000 metri cubi di acqua.

Coinvolgimento e sostenibilità: un impegno per il futuro

Scottex® ha lanciato il progetto con una robusta campagna di comunicazione digitale e promozioni nei negozi, coinvolgendo attivamente i consumatori in questa iniziativa benefica. Questa iniziativa si allinea al più ampio impegno globale di Scottex® per la sostenibilità, che riflette l’ambiziosa strategia di Kimberly-Clark a livello mondiale di migliorare la qualità della vita di un miliardo di persone che vivono in condizioni svantaggiate nel mondo entro il 2030.

Francesca Frattini, Marketing Manager di Kimberly-Clark, ha espresso il suo orgoglio per il successo ottenuto finora da Pulito Sospeso con SpesaSospesa.org, che affronta la povertà alimentare in Italia. Ha dichiarato: “L’impatto positivo che abbiamo avuto finora è stato incredibile e non potremmo essere più orgogliosi di aver consegnato oltre 50.000 pasti alle famiglie italiane. Guardando al futuro, siamo entusiasti di portare avanti questo progetto di grande impatto, visto il suo importante successo. Non vediamo l’ora di continuare a fare una differenza significativa nella vita di coloro che vivono in condizione di povertà e, come azienda, ci impegniamo a promuovere il benessere della comunità“.

Francesco Lasaponara, Presidente di Fondazione Lab00 ETS e co-fondatore di SpesaSospesa.org, ha aggiunto: “L’azione congiunta di aziende, cittadini e organizzazioni non profit è la strategia vincente che permette a progetti come SpesaSospesa.org di espandere la propria rete di solidarietà. Siamo orgogliosi di collaborare con un’azienda come Kimberly-Clark, e un marchio proattivo come Scottex, che hanno scelto di mettere al primo posto il sostegno alla comunità. Questo impegno è il risultato di passione, dedizione e determinazione che ci permette di continuare il nostro percorso di sostenibilità sociale e ambientale, sostenendo chi ne ha più bisogno. La vera vittoria è solo la combinazione di un piccolo contributo da parte di ognuno di noi“. XXX

Scottex®

Scottex® è un marchio di Kimberly-Clark, leader mondiale nei prodotti di consumo. Con un fatturato di 20 miliardi di dollari, Kimberly-Clark Corporation opera in 34 Paesi e impiega più di 45.000 persone in tutto il mondo. Da oltre 150 anni, Kimberly-Clark lavora responsabilmente per promuovere risorse ambientali, umane ed economiche sostenibili a livello globale. In Italia, Kimberly-Clark è conosciuta attraverso i marchi Scottex®, Scottonelle®, e i pannolini e le salviettine per bambini a marchio Huggies®: prodotti e brand a noi familiari che da decenni accompagnano l’igiene delle nostre case e la cura delle nostre famiglie.

SpesaSospesa.org

SpesaSospesa.org è un progetto di solidarietà circolare nato nel 2020 per sostenere le persone in difficoltà. Creato dalla Fondazione Lab00 ETS, il progetto utilizza la piattaforma digitale Regusto per gestire le transazioni di beni di prima necessità, garantendo la massima trasparenza e tracciabilità. Attraverso la piattaforma Regusto, le aziende possono donare o vendere beni di prima necessità a un prezzo sociale, mentre i privati possono contribuire con donazioni in denaro all’acquisto di beni. Nelle comunità locali, organizzazioni non profit, associazioni e volontari fungono da centri logistici per la raccolta e la distribuzione dei beni di prima necessità alle famiglie bisognose. A oggi, l’iniziativa ha coinvolto partner istituzionali, con le amministrazioni di 26 comuni italiani che hanno sostenuto il progetto.

Contatti

Scottex®- BCW Italia

Francesco Paolo La Bionda francescopaolo.labionda@bcw-global.com +39 349 7668024

SpesaSospesa.org -Diesis Group

Serena Campione – spesasospesa@diesis.it +39 388 892318

1 “Poveri, il lato nascosto dell’Italia”, Coldiretti su dati Fead, 2023

2 Le statistische dell’ISTAT sulla povertà | Anno 2022 – https://www.istat.it/it/files//2023/10/REPORT-POVERTA-2022.pdf

Kimberly-Clark has determined the classification of this information to be “Public

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.