Sarà Lisca Bianca la protagonista del penultimo pomeriggio della stagione 2025 di piazzetta Bagnasco. Insieme al Touring Club Italiano – Club di territorio di Palermo, alle 18 di lunedì 29 settembre, si racconterà la storia di una barca con la quale i coniugi Albeggiani, partendo da Porticello (Pa), hanno compiuto il giro del mondo e che, a un certo punto, ha cominciato la sua seconda vita con una nuova funzione sociale

Porterà i suoi saluti Fabio Rocca, console del Club di Territorio di Palermo.

Interverranno: Elio Lo Cascio, presidente dell’associazione Lisca Bianca; il giornalista Guido Fiorito; Maurizio Albanese, della libreria del Mare; Angelo Mirabile, uno degli artefici della ricostruzione di Lisca Bianca. Accompagnerà l’incontro Piero Pellegrino dei Fratelli della Costa, con il suo handpan.









Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.