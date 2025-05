La Società Siracusana di Storia Patria presenterà venerdì 16 maggio alle ore 18,00 presso il Centro Studi Arti e Scienze “il Cerchio”, in via Arsenale n.40/B a Siracusa, il libro di Giuseppe Barone “L’isola mondo – Breve storia della Sicilia”. Giuseppe Barone è professore emerito di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Catania, dirige la rivista “Archivio storico per la Sicilia Orientale” ed è presidente dell’IMES Sicilia. Ha pubblicato numerosi libri a carattere storico, editi da Sellerio, Einaudi, Bonanno

In questa sua ultima fatica editoriale, pubblicata da Laterza, l’autore esamina molti volti della Sicilia dimenticati o trascurati. Distaccandosi dagli stereotipi usuali, quali la Sicilia-isola, circondata dal mare e quindi chiusa al mondo perpetrando l’antropologia caratterizzata dal codice d’onore, la Sicilia-nazione, rivendicata dai separatisti e chiusa a sinergie e scambi culturali e commerciali, la Sicilia-terra di mafia, dove si tramandano e si rinnovano rituali propri di sudditanza alla criminalità organizzata. L’autore, infatti, invita a riscoprire la Sicilia aperta al mondo, ricca di sapere scientifico coltivato nelle Università e delle Accademie; la Sicilia culla di bellezza, col suo patrimonio di beni artistici, monumentali e paesaggistici; la Sicilia dalle radici multiculturali che hanno arricchito la sua civiltà e la sua storia, facendone un luogo di continue evoluzioni sociali, ambientali ed economiche, che la pongono a buon diritto al centro e non ai margini del Mediterraneo, indipendentemente dalla sua invidiabile posizione geografica.





