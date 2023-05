LISTA PER CATANIA Maurizio CASERTA: l’aeroporto chiuso per cenere dell’Etna e gli aerei non atterrano nemmeno a Comiso.

I candidati nella lista PER CATANIA, Maurizio Caserta chiedono al commissario della città e al Prefetto se intendeono chiedere all’aeroporto di Catania come intende garantire i collegamenti con il resto d’Italia, considerato che della rete aeroportuale non c’è traccia.

‘La SAC gestisce l’aeroporto di Catania e quello di Comiso. Però i voli, in presenza di cenere dell’Etna, atterrano a Lamezia o Palermo. Che programmazione esiste? Che mezzi di trasporto sono stati approntati per garantire i collegamenti con Catania?’

La lista si domanda se il patrimonio che il Comune di Catania e, in varie forme, la Camera di Commercio e la Regione Siciliana, sia ben gestito. ‘Se si parla di rete di aeroporti supponiamo che debbano esistere collegamenti stabili di superficie tra i vari aeroporti. Ma questi collegamenti diretti non ci sono. Basta che l’Etna erutti e Catania resta sostanzialmente isolata. Chiediamo che il Comune di Catania chiarisca se ha interrogato la società di gestione e la stessa domanda la poniamo al prefetto. Non è così che si possono gestire gli aeroporti di sei provincie su nove della Sicilia.’

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.