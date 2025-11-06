Promuovere la prevenzione visiva tra i giovani e diffondere una cultura della salute: con questi obiettivi nasce il Protocollo d’intesa siglato tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Aragona e il Lions Club Agrigento Host.

L’accordo, firmato dalla dirigente scolastica prof.ssa Elisa Maria Enza Casalicchio e dalla presidente del Lions Club, dott.ssa Egla Tornambè Corallo, prevede l’avvio del progetto “Più Visione, Meno Rischi”, una campagna educativa rivolta agli studenti per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione visiva.





Il progetto rientra nelle attività di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva e prevede incontri informativi con specialisti, attività di sensibilizzazione, distribuzione di materiale dedicato e screening visivi gratuiti rivolti agli studenti delle classi individuate dall’istituto.

Secondo quanto stabilito, il Lions Club fornirà personale qualificato e curerà il materiale informativo, garantendo la gratuità del servizio, mentre la scuola metterà a disposizione personale qualificato al fine di realizzare gli screening, spazi, strumenti ottici e supporto organizzativo, favorendo la partecipazione degli alunni.

Il protocollo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo e i dati raccolti saranno trattati in forma anonima nel rispetto della normativa vigente sulla privacy

“Si tratta di un’importante opportunità per i nostri studenti – ha commentato la dirigente – che unisce prevenzione, informazione e servizio al territorio». Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’Istituto “Fermi” e del Lions Club nel promuovere il benessere delle nuove generazioni e nel sensibilizzare sulla rilevanza della prevenzione sin dall’età adolescenziale”.

Luogo: I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Via Miniera Taccia Caci Pirandello, snc, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.