L’Istituto Italiano Fernando Santi ha avviato le iscrizioni per il corso di Operatore Socio Assistenziale (OSA), che si svolgerà presso le sedi di Cefalù, Petralia Soprana e Palermo, finanziato dall’Avviso 7/2023 – Seconda finestra 2025-2026 della Regione Siciliana, relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Si tratta di un’importante opportunità formativa gratuita rivolta a chi desidera costruire un futuro professionale nel campo dell’assistenza alla persona, un settore sempre più centrale per il benessere della comunità.

L’Operatore Socio Assistenziale si occupa dell’assistenza diretta alla persona e della cura dell’ambiente in cui essa vive, svolgendo il proprio ruolo in contesti domiciliari, residenziali, semi-residenziali o comunitari. Il suo compito è tanto pratico quanto umano: accompagnare l’utente nelle attività quotidiane, offrire ascolto, sostegno, rispetto e cura.

Il percorso formativo si articola in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e un periodo di stage presso strutture convenzionate, dove gli allievi potranno sperimentare sul campo le competenze acquisite. Al termine del corso verrà rilasciata la qualifica professionale di Operatore Socio Assistenziale riconosciuta dalla Regione Siciliana, spendibile su tutto il territorio nazionale, che permetterà l’inserimento lavorativo in numerosi ambiti del settore socio-assistenziale.

Possono partecipare al corso le persone non occupate, residenti o domiciliate in Sicilia, in età lavorativa. Per i cittadini stranieri è necessario essere in regola con il permesso di soggiorno. Il corso è completamente gratuito per i partecipanti grazie al finanziamento del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, e rappresenta una concreta possibilità di crescita personale e professionale. L’Istituto Italiano Fernando Santi, da sempre impegnato nella formazione e nell’inclusione sociale, offre anche assistenza nella fase di orientamento e nell’accompagnamento al lavoro, confermando la sua vocazione al servizio delle persone.

Ai partecipanti saranno donati camice e scarpe da lavoro.

Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. Per ricevere ulteriori informazioni contattare direttamente le sedi dell’Istituto Italiano Fernando Santi:

· Cefalù – Tel. 0921820574 – 3389576705

· Petralia Soprana – Tel. 0921998771 – 3316432911

· Palermo – Tel. 091588719 – 3334635975

oppure scrivere all’indirizzo email segreteria@iifs.it

