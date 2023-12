Sabato 30 dicembre 2023, l’Istituto Italiano Fernando Santi a Cefalù, Piazza Franco Bellipanni 30, promuove un seminario per la formazione continua in medicina dedicato alla “Terapie riabilitative con soggetti fragili”.

Questo seminario rappresenta un’opportunità per il personale sanitario di approfondire le proprie competenze in un settore di crescente rilevanza.

L’invecchiamento della popolazione è una realtà con cui il mondo sanitario si confronta quotidianamente, rendendo sempre più necessaria una formazione specifica per affrontare le sfide legate alla cura degli anziani.

Il seminario di Cefalù offre un’occasione per imparare e discutere delle ultime novità e delle tecniche più efficaci nel campo della riabilitazione geriatrica.

La sessione inizierà alle ore 8.30 e si concluderà alle 13.30.

Gli argomenti trattati spazieranno da metodi innovativi di riabilitazione, all’importanza del mantenimento dell’autonomia negli anziani, fino agli aspetti psicologici connessi al processo di cura. Il seminario consente l’acquisizione di 5 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), che sono fondamentali per il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze professionali nel settore sanitario.

Il seminario è rivolto principalmente a fisioterapisti, medici, psicologi, infermieri e altri professionisti della salute che lavorano a stretto contatto con la popolazione anziana.

La partecipazione al seminario è gratuita. L’evento rappresenta un’opportunità di apprendimento e un momento di incontro e scambio tra professionisti e soggetti diversi che condividono problemi, passione e dedizione per la cura degli anziani.

Marco Luciani

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.