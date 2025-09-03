L’Istituto “Pedro Arrupe” aderisce alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla

La mobilitazione giovedì 4 settembre a Palermo

PALERMO – L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” aderisce alla mobilitazione nazionale che si terrà giovedì 4 settembre a Palermo a sostegno della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.

La manifestazione partirà domani da piazza Bologni alle ore 17.00 e si concluderà con un presidio alla Cala dalle ore 19.00 alle ore 20.30.

<<Siamo profondamente indignati da quanto è stato affermato dal ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir in rappresentanza di tutto il governo Netanyahu: “Saranno arrestati come terroristi, detenuti nelle carceri di massima sicurezza Ketziot e Damon e le loro imbarcazioni confiscate e messe a disposizione della Marina israeliana”>>.

“Sembra assurdo considerare ‘terroristi’ dei volontari attivisti per i diritti umani che portano cibo a popolazioni che muoiono di fame. La Global Sumud Flotilla è formata da cittadini, provenienti da tutto il mondo che hanno risposto al grido di aiuto di una popolazione inerme, vittima di inaudite violenze e di una guerra senza fine. Riteniamo che a Gaza si stia compiendo un vero e proprio genocidio, così come definito dall’art. II della Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio (1948), dove vengono indicati nello stesso articolo gli atti che rientrano nella definizione di genocidio: quelli “commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”.

Quello che sta accadendo a Gaza è una chiara violazione dei diritti umani e del diritto internazionale con il silenzio complice dell’Europa e l’ambiguità del nostro governo nazionale”.

“Pertanto, l’Istituto Arrupe ha deciso di prendere posizione e sostenere il movimento di resistenza della Global Sumud Flotilla, da cui ci sentiamo rappresentati negli ideali e nei valori umani di fratellanza e di solidarietà. Vi invitiamo a partecipare alla manifestazione nazionale del 4 settembre a Palermo, coinvolgiamoci tutte e tutti!”.

