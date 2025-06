Il progetto Erasmus+ dell’ITIS E. Torricelli riconosciuto come “Good Practice” dalla Commissione Europea

Sant’Agata di Militello (ME), 23 giugno 2025 –

L’ITIS E. Torricelli di Sant’Agata di Militello è stato ufficialmente riconosciuto dalla Commissione Europea con il prestigioso titolo di “Good Practice” per il progetto Erasmus+ “Imparare per… dare e ricevere”, selezionato tra le esperienze più significative a livello europeo per qualità progettuale, impatto formativo e valore innovativo.

L’inserimento tra le “Good Practices” rappresenta un traguardo di rilievo per l’istituto: solo un numero ristretto di progetti Erasmus+ riceve questo riconoscimento, riservato alle esperienze capaci di produrre un impatto concreto e duraturo, replicabile in altri contesti educativi europei. Il progetto dell’ITIS E. Torricelli è ora consultabile sulla piattaforma ufficiale Erasmus+ come modello di riferimento.

Il percorso ha previsto la partecipazione del personale docente a mobilità internazionali mirate alla formazione su inclusione scolastica, gestione della classe, tecnologie digitali (ICT), metodologia CLIL e didattica STEM, con l’obiettivo di rendere la scuola più moderna, equa ed efficace nel rispondere ai bisogni degli studenti.

A guidare il progetto è stata la prof.ssa Gilberta Dolcetta, referente Erasmus dell’istituto, che ha coordinato con competenza e visione strategica le attività insieme al team Erasmus dell’ITIS E. Torricelli.

Fondamentale è stato anche il supporto della prof.ssa Enza Russo, che ha collaborato attivamente alla realizzazione delle varie fasi del progetto, contribuendo con grande professionalità al successo dell’intera iniziativa.

«Il nostro obiettivo – spiega la prof.ssa Dolcetta – è stato promuovere una crescita professionale reale per i docenti, al servizio di una scuola più inclusiva e attenta al successo formativo di tutti. Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi».

Il successo del progetto è stato possibile anche grazie al sostegno della Dirigente scolastica, prof.ssa Tamara Micale, e della dott.ssa Francesca Calanni Rindina, Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che hanno creduto fortemente nella dimensione europea della scuola come strumento di crescita istituzionale e culturale.

Un sentito ringraziamento va a tutti i docenti che hanno preso parte al progetto, agli studenti coinvolti e all’intera comunità scolastica dell’ITIS E. Torricelli, che si conferma una realtà educativa capace di coniugare innovazione, inclusione e apertura al mondo.

Questo riconoscimento è anche un motivo di orgoglio per la città di Sant’Agata di Militello, che può vantare sul proprio territorio un istituto capace di raggiungere traguardi di rilievo a livello europeo, ponendosi come punto di riferimento per la qualità dell’istruzione e l’internazionalizzazione.





Luogo: ITIS E. Torricelli, SANT’AGATA DI MILITELLO, MESSINA, SICILIA

