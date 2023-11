Your browser does not support the video element.

COMUNICATO STAMPA

41st PARALLEL RECORDS presenta:

II°Trance de

LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102

LUNedì di ALTRE MUSICHE

a cura di Marco Cappelli & Mezz Gacano

LA PIETRA LUNARE@ Fabbrica 102 ha vinto la sfida!

La scommessa dei curatori, Marco Cappelli e Mezz Gacano, è andata in porto: “Eravamo sicuri di avere un pubblico, e adesso lo sappiamo per certo”.

La scena artistica locale è finalmente alla ribalta. Il pubblico del lunedì premia e rivitalizza la scena musicale creativa in città. Palermo diventa fucina di sperimentazioni e connessioni espressive libere da etichette e dalla cultura dei grandi eventi. Riemerge il creativo sommerso di artisti che nutrono ancora progettualità e credono nello scambio.

Secondo appuntamento

Lunedì 27 Novembre alle 21:00 a Fabbrica 102, via Monteleone 32/34/36 Palermo

ALFREDO GIAMMANCO

Compositore e performer di musica elettroacustica contemporanea in continua ricerca di nuovi linguaggi espressivi nell’alveo della musica elettronica ed elettroacustica.

Cura progetti di cooperazione nei contesti delle culture mediterranee ed europee con forte attenzione alla world music e alla musica contemporanea.

Lunedì sarà ospite de La Pietra Lunare con la performance per sintetizzatore modulare, live electronic music, musica elettroacustica e sentieri sonori.

La performance

Architetture del suono e scambi di atmosfere attraverso il controllo timbrico tipico della musica elettronica di matrice europea. Viaggio nei suoni e nelle emozioni da una performance di costruzione sonora e timbrica in tempo reale mediante sintetizzatore analogico, laptop e diversi congegni propriamente o impropriamente sfruttati come sorgenti sonore, dalle radio, ai ventilatori, ai trapani elettrici e da oggetti di riciclo. La drammaturgia dei concerti spazia dai contesti artistico industriali, alle proiezioni musicate del cosmo, alle tematiche di interazione con le diverse culture etniche innestate in un mondo tecnologico e contemporaneo.

41st PARALLEL RECORDS su tutte le piattaforme digitali)

https://41stparallelrecords.bandcamp.com/music

PROGRAMMA

LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102

—-> lunedí 27 Novembre • h 21

ALFREDO GIAMMANCO

* sintetizzatori e live electronics

—-> lunedí 4 Dicembre • h 21

PIERFRANCESCO MUCARI

* sax e live electronics

—-> lunedí 11 Dicembre • h 21

ORNELLA CERNIGLIA * piano

MEZZ GACANO * basso e chitarra

—-> lunedí 18 Dicembre • h 21

BARBARA DE DOMINICIS * voce

MARCO CAPPELLI * chitarre

Palermo 22 novembre 2023

Ufficio stampa Elena Beninati

+39 336386748

elenabeninati99@gmail.com

Luogo: Fabbrica 102, Via Montenapoleone , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

