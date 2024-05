Sabato 1 giugno 2024, ore 16:00 Archimedes vi invita a partecipare all’evento Live Solar 2024 che si terrà Sabato 1 Giugno (dalle 16.00 al tramonto), a Siracusa (C.da Tiivoli) presso l’azienda agricola sociale Cantherius.



Sarà un momento di incontro e di socialità intorno ai temi dell’energia solare. Ci confronteremo su temi molto importanti come il cambiamento climatico e l’energia rinnovabile, incontrandoci di persona nel contesto di una azienda agricola e di socialità autentica.

Insieme a relatori di grandissimo rilievo, tra cui Gianni Silvestrini, uno dei più importanti scienziati italiani che si occupano di cambiamento climatico e transizione energetica, affronteremo i temi della transizione energetica e in particolare dell’energia solare, delle opportunità disponibili per coloro che decidono di realizzare un impianto e dei servizi disponibili per coloro che hanno già un impianto (servizi di monitoraggio, manutenzione programmata, pulizia, assicurazione).

Verrò presentata inoltre la prima Comunità Energetica costituita a Siracusa!

Un piccolo passo per cambiare il mondo e per fare la propria parte traendone anche vantaggi economici tangibili.

Un modo per comunicare come intercettare al meglio le opportunità offerte dal PNRR nel nostro territorio che, più di altri, ne ha bisogno, e nel metterle realmente a disposizione di famiglie e imprese.

PROGRAMMA: Ore 16:00

Presentazione evento a cura di Giuseppe Mirabella e Punto della situazione con interventi di:

Ing. Gianni Silvestrini (Dir. Scientifico Kyoto Club): “Cosa è l’energia rinnovabile oggi?”

Dr. Luciano Modica (membro Cda Banca Etica)

Ing. Filippo Sitia (Head of Developement Uniper Renewables). “Agricoltura VS Fotovoltaico? Nessun conflitto”

Dr. Edoardo La Ferla (Presidente Giovanni Imprenditori Confindustria Siracusa)

OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI E LE IMPRESE

Reddito Energetico e Detrazione Fiscale Agrivoltaico e Transizione 5.0

COMUNITÀ ENERGETICHE

Presentazione Prima Comunità Energetica costituita a Siracusa

Modalità di adesione e vantaggi per il territorio

STAND INFORMATIVI

Info-Point aziende e persone fisiche. Servizi ai possessori di impianti fotovoltaici. Punto iscrizione bando reddito energetico.

Ore 19:00 BRINDISI AL TRAMONTO

con il QUARTETTO EURIALO

Si concluderà il tutto con un brindisi accompagnato dal Quartetto d’archi Eurialo.

