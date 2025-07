Una voce intensa e una musica che diventa spiritualità e connessioni tra luoghi ed epoche diverse. È Livia Giaffreda, la nuova protagonista della rassegna “Sponde Sonore” di Arci Tavola Tonda. Una presenza che si aggiunge a sorpresa al cartellone arricchendolo di nuove sonorità.

L’appuntamento è per il 6 luglio alle 21,30 allo Spazio Open dei cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

Cantante e percussionista cresciuta a Parabita, in provincia di Lecce, Giaffreda ha appreso il canto e le percussioni tradizionali fin da giovane affermandosi come interprete della world music europea e non solo. Negli anni ha coltivato un repertorio eclettico in continua evoluzione.

Sul palco, solo una voce e dei tamburi a cornice. Tra fado, canzoni popolari italiane e spagnole e melodie latinoamericane. Un viaggio musicale e spirituale.

Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili , PALERMO, PALERMO, SICILIA

