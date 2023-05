Grande attesa a Palermo, dove dal 26 maggio e fino al 30 luglio 2023, arriva “Living Dinosaurs”. La mostra più grande d’Europa per un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere alla Mostra Pagliarelli c/o Fiera di Natale, in Viale della Regione Siciliana Nord-Ovest, 732. Per tutta la famiglia, con il Patrocinio del Comune di Palermo e grazie alla, Alta Classe Lab, Next Event, Fast Forward, Show Live, Musicone Italia e Aurea Exhibitions, tanti dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo al visitatore incontri unici di ”vita quotidiana” con queste enormi creature.

Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Tra aree didattiche, visori 3d, momenti dedicati alla fotografia ricordo, fino a giungere alla “Dino Race”, alla zona riservata all’era glaciale e ai punti dove scavando nella sabbia e spolverando con il pennello si possono trovare le ossa degli scomparsi giganti, la mostra più grande d’Europa si tramuta in una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. I visitatori possono dunque provare un’esperienza emozionante, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero conservati e protetti alla pari di quelli del celebre film “Jurassic Park”.

Faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosaurus Rex, con l’erbivoro Triceratops, con il maestoso Brachiosaurus le emozioni forti ed i selfie sono assicurati! Uno spasso per i bambini e un’occasione unica anche per gli adulti, per imparare e divertirsi, scoprendo tutti i segreti dei giganti del passato, dalla loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa scomparsa. Gli orari di apertura della mostra palermitana sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 23 con orario continuo. Biglietti d’ingresso presso ticketone, Go2 e ciaotickets. Prezzi: adulti 10 euro; bambini, 7 euro, over 65, 7 euro. Fino a 2 anni ingresso gratuito. Infoline 3342766118- mail@livingdinosaurs.it





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.