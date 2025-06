L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha preso parte, come partner istituzionale e strategico, all’incontro di presentazione del nuovo Corso di laurea in Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Palermo.

A rappresentare l’Istituto, il Direttore Generale, Prof.ssa Francesca Di Gaudio e, per il Consiglio di Amministrazione, il Prof. Vito Biondi.

L’evento, promosso dal Magnifico Rettore, Prof. Massimo Midiri, e dal Presidente del Comitato Ordinatore, Prof. Tiziano Caruso, ha riunito gli attori principali del settore: ASP, ordini professionali, associazioni di categoria e operatori, per un confronto sul nuovo percorso formativo e sul suo radicamento nel territorio.





Nel suo intervento, la Prof.ssa Di Gaudio ha sottolineato il ruolo strategico dell’IZS Sicilia, come partner istituzionale, nel contribuire alla definizione di un’offerta formativa coerente con le esigenze regionali, e nel promuovere lo sviluppo di competenze in ottica One Health: “La nascita del Corso di laurea in Medicina veterinaria a Palermo rappresenta un passaggio strategico per l’IZS Sicilia, per l’Università degli studi di Palermo e tutto il territorio siciliano. L’IZS Sicilia ritiene fondamentale sostenere un percorso formativo innovativo contribuendo attivamente alla formazione, in prima linea, dei futuri professionisti veterinari, mantenendo uno stretto dialogo con gli stakeholder del territorio (Asp, allevamenti…) e in un’ottica One Health. La sinergia tra ricerca, didattica e sistema sanitario territoriale è la chiave per affrontare le sfide future della salute pubblica veterinaria ambientale“.





“L’attivazione del Corso di laurea in Medicina veterinaria è un tassello fondamentale nel percorso di crescita del nostro Ateneo e un’opportunità concreta per lo sviluppo del territorio – ha detto il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, Prof. Massimo Midiri che ha aggiunto – In un momento storico in cui il concetto di One Health è sempre più centrale, vogliamo formare professionisti capaci di contribuire attivamente alla salute animale, umana e ambientale. La collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e con gli attori locali rafforza un modello formativo integrato, che punta a creare occupazione qualificata e innovazione”.

L’IZS Sicilia testimonia ancora una volta l’impegno dell’Istituto nella valorizzazione della formazione scientifica e veterinaria in sinergia con il mondo accademico.

Luogo: PALERMO, PALERMO, PALERMO, SICILIA

