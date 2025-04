Si svolgerà dalle 10 alle 12.30 di mercoledì 30 aprile, nell’aula magna Istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, in via Duca della Verdura 48, la manifestazione promossa dal Centro Studi Pio la Torre in occasione del 43° anniversario dell’uccisione di La Torre e Di Salvo. Una mattinata insieme ai più giovani per fare memoria e riflettere sul messaggio lasciatoci da entrambi.

Nel corso della manifestazione saranno premiati gli studenti che hanno vinto la seconda edizione del “Premio Angelo Meli” dedicato al caposervizio del Giornale di Sicilia e direttore storico di “A Sud’Europa”, testata del Centro Pio La Torre, oggi diretta da Franco Nicastro.

Pieno il coinvolgimento dei più giovani. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ragusa Moleti”, infatti, metteranno in scena la rappresentazione “Il tempo dei giusti e degli onesti”.

Parteciperanno, collegate da remoto, le scuole che hanno aderito alla 19sima edizione del “Progetto Educativo Antimafia”.

A portare i saluti saranno: Carmelo Cirringione, dirigente scolastico VE III; Andrea Fossati, dirigente scolastico Istituto Pio La Torre, Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro Pio La Torre.

Seguiranno gli interventi di:

Antonello Cracolici, presidente della Commissione Regionale antimafia; Pietro Grasso, già presidente del Senato e capo della Direzione Nazionale Antimafia; Emilio Miceli, presidente del Centro Pio La Torre; Stefano Musolino, segretario nazionale di Magistratura democratica e procuratore aggiunto di Reggio Calabria; Stefania Pellegrini, professoressa ordinaria di sociologia del diritto del Dipartimento di Scienze giuridiche “Alma Mater studiorum” – Università di Bologna; Francesca Rispoli, presidente nazionale di Libera. Sarà presente l’on.Gioacchino Vizzini. fondatore del Centro Pio La Torre.

Coordinerà i lavori la giornalista Rai, Lidia Tilotta.

Luogo: Istituto Vittorio Emanuele, via Duca della Verdura , 48, PALERMO, PALERMO, SICILIA

