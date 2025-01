Tecniche e trucchi per intrattenere il pubblico. Da quello che ti ascolta in radio a una piazza intera, in nome del divertimento e dell’allegria. Consigli validi per tutti: dal giullare al politico.

A insegnarle sarà lo speaker Gianluca Cassarà nella puntata 60 di “Egoriferiti”, videopodcast disponibile su YouTube e Spotify tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=wkU_xsk0Lg8

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/19jeA5touSZzDX96IeduAn?si=ea4e189c55d143f1

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista con Gianluca Cassarà si è parlato delle sue ultime idee per fare divertire la gente e i turisti a Palermo, partendo dal format ideato con Umberto Troia “Ballo Da Capo giro”, che tutte le domeniche pomeriggio coinvolge migliaia di persone al mercato del Capo. Si è inoltre parlato della sua fede calcistica per il Palermo, del rapporto col nonno e di quella volta che, mentre lavorava come elettricista al Giardino della Memoria di Capaci – nel punto dove la mafia ha organizzato il 23 maggio 1992 l’attentato dinamitardo ai magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della loro scorta – fu costretto ad allontanarsi a causa delle minacce ricevute da un gruppo di persone, probabilmente legate a Cosa nostra.

Anche con Gianluca Cassarà, coinvolgendo anche i negozianti del mercato del Capo, si è contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo comico Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua, nonostante la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.





