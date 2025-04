Sarà presentato nel corso della conferenza stampa, prevista il 19 maggio nella sede dell’ANCI Sicilia, lo spettacolo “Il Sindaco Pescatore” dedicato alla figura e all’opera del sindaco campano Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010 in un agguato.

Si tratta di un monologo di Dario Vassallo ed Edoardo Erba interpretato da Ettore Bassi in cui si racconta la storia di un uomo che ha sacrificato la sua vita per il bene comune, amministrando con rigore e competenza un territorio difficile come il Cilento, nel rispetto della legge e con l’obiettivo di difendere e di valorizzare una terra meravigliosa, le sue risorse ambientali e i suoi abitanti.

A chi è rivolto e perché. Lo spettacolo, già rappresentato a Genova nel corso della 40ma assemblea annuale dell’ANCI, è stato scelto per la capacità di far riflettere sul difficile ruolo degli amministratori.

Per favorire la partecipazione del pubblico è stato deciso di fissare un prezzo simbolico di 5 euro (2,50 euro per gli studenti).

I biglietti si possono acquistare solo ed esclusivamente online attraverso il link https://biglietteria.culturatela.it/Article.php?id=36

L’evento andrà in scena grazie anche al patrocinio del comune di Palermo, del comune di Catania, dell’Università degli studi di Palermo, del teatro Verga di Catania e del teatro Biondo di Palermo.

Chi era Angelo Vassallo

Primo cittadino di Pollica, amato dai suoi concittadini e definito ‘sindaco pescatore’ per la sua passata attività lavorativa, Vassallo è stato un uomo semplice, onesto e lungimirante che, attraverso una carriera politica fatta di impegno e di lavoro sul territorio, ha realizzato importanti risultati, tra cui molte iniziative ambientaliste e l’operazione Dieta Mediterranea diventata grazie al suo impegno Patrimonio dell’Unesco.

In scena: Prodotto da Michele Ido, diretto da Enrico Maria Lamanna e interpretato da Ettore Bassi, “Il Sindaco Pescatore” – la cui drammaturgia si deve a Edoardo Erba, tra i più acclamati autori contemporanei – è tratto dall’omonimo volume di Dario Vassallo e dai racconti di quanti hanno conosciuto il sindaco e vogliono tenerne viva la memoria.

Il programma a Palermo e a Catania: Gli spettacoli del 28 maggio a Palermo e del 30 maggio a Catania saranno preceduti da una tavola rotonda con alcuni relatori che parleranno del ruolo attuale degli amministratori locali

Gli spettacoli del 29 maggio a Palermo e del 31 maggio a Catania saranno principalmente rivolti ai giovani e agli studenti universitari. Al termine della rappresentazione è prevista una tavola rotonda con alcuni relatori che si confronteranno anche con i partecipanti sul ruolo e sull’impegno dei giovani in politica e nelle amministrazioni locali.

La conferenza stampa si svolgerà lunedì 19 maggio a partire dalle 11 nella sede dell’Anci Sicilia (via Roma 19 – ex Palazzo delle Ferrovie – Palermo)













Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.