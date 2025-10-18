Ultime date della rassegna “Scena, festa e memoria”, il piccolo festival di arte e spettacolo che si muove tra tradizione e innovazione ospitato dai comuni di comuni di Altavilla Milicia e Trabia per riportare la cultura nei luoghi della quotidianità per riscoprire spazi, storie e legami praticamente dimenticati. L’iniziativa è nata nell’ambito dell’avviso pubblico del Comune di Palermo per il sostegno allo spettacolo dal vivo nelle periferie viene realizzata dal Circuito Danza Lazio di Roma con il contributo del Fondo nazionale per lo spettacolo (Fus) del Ministero della Cultura e il sostegno delle due Amministrazioni comunali, al fine di valorizzare il territorio a partire dalle sue fondamenta, ovvero rafforzando il senso d’appartenenza degli abitanti offrendo loro occasioni di incontro attraverso la forza evocativa dell’arte.

Dopo qualche mese di pausa il festival “Scena, festa e memoria” torna ad ottobre con una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli. Gli studenti degli istituti scolastici di Trabia ed Altavilla Milicia saranno coinvolti nei laboratori teatrali “La Zattera del Teatro” che saranno curati dagli operatori di Teatro Bertolt Brecht – il collettivo di Formia da oltre 40 anni dedito alla produzione di spettacoli di teatro contemporaneo, teatro per ragazzi e teatro di strada. La compagnia mette in scena poi “Il Mago di Oz”, in calendario sabato 18 ottobre, alle 16.30, ad Altavilla Milicia (Anfiteatro comunale) e domenica 19 ottobre, alle 19, in piazza Lanza a Trabia.

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, dal quale è stato tratto il famoso film del 1932 “The Wizard of Oz”, lo spettacolo che vedrà insieme gli attori di Teatro Bertolt Brecht e gli straordinari pupazzi realizzati da Ada Mirabassi della compagnia Tieffeu-Teatro Figura Umbro, ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. Ma questa storia a teatro vede protagonista anche il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, che cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di Oz. Stanco delle sue continue fantasticherie, il dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Gli spettacoli di “Scena, festa e memoria” sono gratuiti.

