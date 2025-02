Il Majorana continua a festeggiare i propri studenti atleti, campioni nello sport agonistico e nello studio

“Diritto fondamentale, palestra di vita e attività dalle molteplici ricadute sulla salute psicofisica dell’essere umano, lo sport a scuola diventa essenza di benessere e promozione di buone pratiche, sostanziando di fatto la mission di una istituzione educativa, il tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, che nel vivere la scuola quotidianamente a 360 gradi, ha sempre posto al centro della propria azione il conseguimento di competenze sociali ed emotive come presupposto essenziale dello sviluppo cognitivo”.



E’ questo il commento entusiasta del Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, nel salutare il risultato del proprio studente Cristiano Ispoto, alunno diligente del V anno del corso di studi Informatica e Telecomunicazione, nel campionato ciclistico “Coppa Sicilia” per la categoria juniores. A pochi giorni dalla premiazione al 1° posto della stagione agonistica 2024 dell’Oscar del Ciclismo svoltasi nella città di Nicolosi, Cristiano, ciclista tesserato dell’A.S.D. Madone – Team Bike Sicilia, associazione sportiva dilettantistica con sede in Sicilia e in Toscana, sponsorizzata da prestigiosi marchi, è ben lieto di condividere con l’intera comunità scolastica del Majorana i propri traguardi ottenuti, come lui stesso sottolinea, non senza difficoltà, tappa dopo tappa, con grinta e determinazione, in un percorso che, da marzo a settembre, lo ha visto trionfare e riportare successi che adesso lo condurranno, con la stessa determinazione, ad affrontare lo studio per gli Esami di Stato conclusivi del proprio brillante percorso di studi.



Opportunità preziosa di educazione e formazione, grazie ai docenti del gruppo sportivo d’istituto, professionisti di altissimo livello che hanno saputo negli anni condurre numerosi studenti a vincere e primeggiare in tantissime competizioni sportive e al ricco assortimento attrezzature sportive all’avanguardia e impianti, tra i quali palestre interne ed esterne, una pedana per il getto del peso, una pista di 110 m per l’atletica leggera, una pedana per il salto in lungo con un punto di battuta e una fossa riempita da una sabbia finissima, un campo di calcetto, di basket e un campetto di volley esterno, utilizzati per svolgere gli allenamenti sportivi cui si sono distinti allievi, oggi protagonisti della scena nazionale in varie discipline atletiche, quali salto in lungo e in alto, tiro con l’arco, badminton e corsa, l’istituto eccelle anche in un ambito di assoluta promozione di competenze intellettive efficacemente trasferibili in altri contesti.





In tale direzione si inserisce la scelta del Majorana di avviare, già da qualche anno, il “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello” e, attraverso la formulazione di un Percorso Formativo Personalizzato, permettere agli studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico e vincere nello sport in cui sono impegnati, a riprova dell’efficacia costruttiva del Majorana che, andando oltre il semplice aumento delle ore di studio dedicate allo sport, matura negli studenti quelle competenze di responsabilità e rigore spendibili per essere “vincenti” nello sport e nella vita. Tutto questo a totale garanzia del diritto allo studio e di un sicuro e consapevole conseguimento del successo formativo.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.