Raccolta di beneficenza di libri, giocattoli e videogiochi “RICICLO, RIUSO, RIGIOCO”, fra solidarietà e sostenibilità con il coinvolgimento della Croce Rossa

“Costruire la cultura del benessere, dello star bene, fondamentale per la qualità di vita di ogni essere umano, alimenta il paradigma della cittadinanza attiva, costituisce la dimensione naturale della partecipazione concreta alla vita democratica e alla realizzazione di un senso comunitario inteso quale sapere stare insieme, volere e sapere affrontare insieme i bisogni della propria comunità, volere e sapere testimoniare in modo gratuito, senza un tornaconto personale, valori come l’accoglienza e la solidarietà”.

Racchiuso nel commento del Dirigente scolastico dell’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, il valore dell’iniziativa “RICICLO, RIUSO, RIGIOCO” conclusasi la scorsa settimana, in pieno clima natalizio, e che ha avuto il suo coronamento nella cerimonia svoltasi la mattina del 20 dicembre nei locali dell’istituto mamertino alla presenza dei rappresentanti del Comitato Milazzo – Isole Eolie della Croce Rossa, Verdiana Venuto, Valentina Russo e Elise Schepis, cui si è unita in collegamento telefonico la Presidente della sezione locale, dott.ssa Santina La Spada.

“RICICLO, RIUSO, RIGIOCO” il motto scelto per indicare l’attività di beneficenza che ha visto protagonisti entusiasti gli studenti nella raccolta di libri, giocattoli e videogiochi non più usati per, restituendoli a nuova vita, donarli a quei bambini che, purtroppo, si trovano in condizioni di disagio e difficoltà.

L’ iniziativa, accolta favorevolmente dalla sezione locale dell’Associazione Croce Rossa, oltre a connotarsi di una forte valenza sociale, nella promozione del benessere e del sostegno dell’infanzia all’interno di quelle realtà familiari più fragili, favorendo la possibilità a tanti bambini e ragazzi di vivere l’atmosfera di questo Natale nella gioia e nell’armonia, acquisisce al contempo lo spessore di una concreta azione di sostenibilità ambientale. Il riciclo e il riuso in questo caso dei giocattoli pertanto quale consapevole prassi di “economia circolare”, per la salvaguardia del pianeta e delle sue risorse per le generazioni future, come peraltro previsto nell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’evento, che conclude in modo edificante un intenso periodo di attività curriculare ed extracurriculare del corrente anno scolastico, si inserisce appieno nelle azioni previste dal PTOF di ampliamento dell’Offerta Formativa “SERVICE LEARNING E NUOVE FRONTIERE DELL’INCLUSIONE” contribuendo alla maturazione delle soft skills necessarie per essere cittadini di un mondo equo, solidale e inclusivo.

La partecipazione e l’entusiasmo con cui l’iniziativa è stata sposata trovano effettivo motivazione e riscontro ben oltre il tempo natalizio, e si sostanziano dello spirito d’iniziativa, del grande slancio di solidarietà e nobiltà d’animo che hanno animato i giovani studenti del Majorana cui sono giunti i complimenti e gli auguri calorosi della presidente la Spada di “proseguire a seguire il solco per traguardi importanti”.

