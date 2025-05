E’ stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa nei locali di Confimprese Palermo la nuova iniziativa di internazionalizzazione promossa in partnership con IRVO.

Ad illustrarne i dettagli Giovanni Felice, Presidente di Confimprese Palermo e il Commissario dell’IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell’Olio, avvocato Giuseppina Mistretta.

Il Premio JOOP è un concorso internazionale dedicato alla promozione degli oli extra vergine di oliva da tutto il mondo. Il suo scopo è di facilitarne la promozione presso le istituzioni pubbliche e private, i canali di distribuzione commerciale e i consumatori diretti in Giappone, il paese leader in Asia per il consumo di EVO.





La giuria di JOOP è composta da alcuni degli esperti più qualificati al mondo e le attività formative e promozionali coinvolgono ospiti di alto livello, influencer e i media più prestigiosi del settore.

Possono partecipare al concorso produttori, associazioni di produttori e distributori autorizzati di Olio Extra Vergine di Oliva o Olio Extra Vergine di Oliva Aromatizzato prodotto nel 2024/2025. I candidati devono garantire di poter soddisfare una produzione minima di: un lotto omogeneo di almeno 500 chili per tipo di Olio Extra Vergine di Oliva presentato; un lotto omogeneo di almeno 100 chili per tipo di Olio Extra Vergine di Oliva Aromatizzato presentato. Gli oli extra vergine di oliva saranno divisi in tre categorie: Delicato; Medio; Forte. L’Olio Extra Vergine di Oliva Aromatizzato costituirà una categoria a parte.

Confimprese Palermo provvederà a inviare i campioni composti da due bottiglie da mezzo litro per ciascuna azienda, nei termini del concorso e grazie anche alla partnership con IRVO, la partecipazione sarà gratuita per le aziende.

Sono 20 le aziende partecipanti, di cui 6 aziende da Trapani, 5 da Agrigento, 4 aziende da Palermo. Siracusa è rappresentata con una, Enna con una e due Caltanissetta.

Il premio JOOP sarà assegnato su un sistema di punteggio tra 75 (minimo) e 100 (massimo), in categorie tra cui Biologico, Blend, Monovarietale, D.O.P., I.G.P. e Aromatizzato.





I premi sono: tra 75 e 84,99: Premio Argento; tra 85 e 94,99: Premio Oro

Tra 95 e 100: Best in Class. I primi classificati hanno l’opportunità di partecipare a fiere e roadshow.

La cerimonia di premiazione e l’annuncio dei vincitori avranno luogo nel giugno 2025, a Tokyo. L’elenco definitivo dei vincitori sarà pubblicato sulla pagina web ufficiale di JOOP (https://jooprize.com/) e sui canali di social media nel giugno 2025.

“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare la partecipazione di un gruppo selezionato di aziende siciliane allo JOOP – Japan Olive Oil Prize – ha commentato Giovanni Felice, Presidente di Confimprese Palermo – è uno dei concorsi internazionali più prestigiosi dedicati all’olio extravergine d’oliva.

La presenza delle nostre imprese a Tokyo, frutto del rapporto con l’IRVO, rappresenta non solo un’occasione straordinaria di visibilità nei mercati asiatici, ma anche un riconoscimento alla qualità e all’eccellenza del patrimonio olivicolo siciliano. Le aziende partecipanti sono portatrici di una tradizione secolare, che unisce competenze agricole, rispetto per il territorio e capacità di innovazione.





Confimprese Palermo da anni sostiene con convinzione questa iniziativa, che fa parte di un progetto più ampio, con l’obiettivo di sviluppo delle aziende commerciali siciliane nei mercati orientali, per valorizzare non solo i singoli produttori, ma l’intero comparto agroalimentare siciliano, favorendo l’apertura verso scenari internazionali e nuove opportunità commerciali”.

Giuseppe Pellerito, Vice presidente di Confimprese Palermo, ha aggiunto: “Il JOOP non è solo un concorso: è una vetrina di qualità, un punto di incontro tra culture, e un banco di prova che premia il lavoro serio, la passione e l’identità autentica di chi produce olio con criteri di eccellenza.

Ci auguriamo che le aziende partecipanti possano ottenere i riconoscimenti che meritano, certi che la Sicilia saprà farsi apprezzare anche in Giappone per la sua capacità di coniugare natura, cultura e gusto”.

Per Giuseppina Mistretta, Commissario IRVO “Le aziende hanno aderito con entusiasmo. Contiamo che possano sfondare il mercato internazionale. E’ un’opportunità importante per fare conoscere le nostre migliori etichette di olio nei mercati orientali”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.