Sicilia – Ha preso ufficialmente il via il progetto “Olioteca Siciliana”, promosso dall’ATS “Olioteca Siciliana” e cofinanziato nell’ambito del Bando Sottomisura 3.2. del PSR Sicilia 2014–2022 (Annualità 2025). L’iniziativa mira alla promozione e valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva siciliano BIO, DOP e IGP, attraverso un ricco programma di attività promozionali in Italia e in Europa. Degustazioni, eventi fieristici internazionali e workshop sensoriali saranno il cuore della strategia di valorizzazione dell’olio siciliano, volto a promuovere l’eccellenza delle produzioni certificate, i modelli agricoli sostenibili e la filiera corta. Tra le attività principali del progetto ci saranno e venti promozionali in Sicilia, presso punti vendita simbolo dell’alimentazione consapevole e sostenibile come NaturaSì e +Puro Biomercato, luoghi scelti per la loro forte attenzione al biologico, alla qualità certificata e alla sostenibilità ambientale. Prevista la partecipazione alle fiere internazionali “TUTTOFOOD” e “Ro.Wine 2025”. Iniziative promozionali all’estero, con degustazioni e attività informative in Romania, Germania e Belgio, organizzate in collaborazione con punti vendita specializzati e partner della distribuzione. In programma anche la realizzazione di workshop esperienziali, tra cui quello esclusivo organizzato il 17 maggio a Bucarest, presso i Fratelli Studios, con degustazioni guidate da sommelier esperti e abbinamenti gastronomici. L’obiettivo del progetto è duplice: rafforzare la presenza commerciale dell’olio EVO siciliano certificato nei mercati esteri ed educare il consumatore a riconoscere e scegliere prodotti di qualità, nel rispetto della salute e dell’ambiente. Il calendario completo delle attività, aggiornamenti in tempo reale e contenuti informativi sono disponibili sulla pagina Instagram ufficiale:

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.