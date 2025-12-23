Il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) si prepara ad accogliere due importanti nomi della comicità italiana: mercoledì 14 gennaio 2026, alle 21, Massimo Lopez e Tullio Solenghi porteranno in scena “Dove eravamo rimasti”, spettacolo di arti varie che sta attraversando i teatri italiani a suon di tutto esaurito. I biglietti partono da 25 euro e sono disponibili online tramite il circuito Tickettando.

Lopez e Solenghi tornano insieme sul palco, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono al tempo stesso interpreti e autori. Il titolo, “Dove eravamo rimasti”, è una dichiarazione di intenti: riprendere il filo del dialogo con quel pubblico che negli anni li ha seguiti fra televisione, teatro e radio, trasformandosi – parole loro – in una specie di famiglia allargata che sera dopo sera condivide pezzi di vita e di memoria.





Lo spettacolo è scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la collaborazione di Giorgio Cappozzo, ed è prodotto da International Music and Arts in collaborazione con Stemal.

“Dove eravamo rimasti” è costruito come un vero varietà teatrale contemporaneo, includendo sketch e numeri comici, imitazioni, brani musicali dal vivo, contributi video che si alterneranno senza soluzione di continuità in circa due ore di spettacolo in atto unico.





Sul palco con loro ci sarà la Jazz Company, formazione diretta dal maestro Gabriele Comeglio, confermata come “spalla” musicale irrinunciabile: non solo accompagnamento, ma parte integrante della drammaturgia comica, con interventi che dialogano con gag e imitazioni.

La scrittura pesca a piene mani nel repertorio del duo, aggiornandolo al presente. In scena la lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, i paradossi istituzionali del Presidente Mattarella messi a confronto, di volta in volta, con altri “poteri forti” (da Papa Bergoglio alle figure simbolo della politica italiana), i ritratti di volti televisivi come Maurizio Costanzo o giornalisti dal timbro inconfondibile, che irrompono in scena come ospiti inattesi a una festa di famiglia.

Accanto alle novità, non mancano i classici rivisitati: voci, tic, personaggi e tormentoni che il pubblico conosce bene, ma rielaborati con lo sguardo di oggi, tra cronaca politica, costume e piccoli grandi incidenti della quotidianità.





La struttura dello spettacolo rinuncia alla rigida divisione in quadri per seguire il ritmo naturale di una “chiacchierata tra amici”: Lopez e Solenghi giocano a rimbalzo, improvvisano, commentano l’attualità, sembrano a tratti scartare dal copione per seguire gli spunti che arrivano dalla sala.

È qui che si consolida quella dimensione di famiglia allargata che il duo ha individuato già nel precedente show: il pubblico non è un semplice spettatore, ma un parente seduto “giù in platea”, chiamato a reagire, ridere, partecipare, fino a diventare materia viva dello spettacolo.

Non manca la dimensione più emotiva: lo spettacolo è anche un incontro con la memoria condivisa, che passa inevitabilmente attraverso il ricordo di Anna Marchesini e dei fasti del vecchio Trio, ma senza indulgenza nostalgica. È piuttosto l’idea che la storia di quel gruppo – e di un certo tipo di comicità intelligente – possa continuare a vivere nella relazione viva con il pubblico di oggi.





Informazioni pratiche – Teatro Mandanici

Titolo: Dove eravamo rimasti

Con: Massimo Lopez, Tullio Solenghi

Con la Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio

Testo: Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Giorgio Cappozzo

Produzione: International Music and Arts, in collaborazione con Stemal

Luogo: mercoledì 14 gennaio 2026, ore 21.00

Dove: Teatro Mandanici, via Longano, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Biglietti: da 25 euro, in vendita online tramite il box office del teatro (piattaforma 18Tickets / Tickettando) e nei punti autorizzati.

