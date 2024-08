Giunge alla sua ottava edizione AlturEstival il festival organizzato dall’Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano tra i monti della Sicilia, per la direzione artistica di Mario Crispi. Dal 30 agosto all’8 settembre la rassegna torna ad animare i monti della Conca d’Oro con un’iniziativa che combina escursionismo, attività culturali, spettacoli musicali e visite a complessi monumentali e aree naturali montane. Quest’anno c’è anche una novità: Inter (gener) Azioni musicali 2024, supportato dalla Siae con l’iniziativa PerChiCrea, che mira a coinvolgere giovani artisti under 35 creando sinergie tra le loro espressioni musicali e luoghi ricchi di storia e natura dove ha luogo la rassegna.

“Per l’edizione 2024, AlturEstival integra il progetto INTER(gener)AZIONI MUSICALI, supportato dalla SIAE con l’iniziativa PerChiCrea – spiega Mario Crispi, direttore artistico di AlturEstival – questo progetto mira a creare sinergie tra giovani artisti under 35 e luoghi ricchi di storia e natura. Questi giovani artisti, sia cantautori che strumentisti, si confronteranno con la storia e la natura come fonti di ispirazione e conoscenza. Ogni progetto musicale sarà abbinato a un “musicista di testimonianza”, rappresentante di una memoria storica, con cui gli artisti interagiranno per integrare le loro espressioni musicali. Questo incontro generazionale favorirà una simbiosi tra artisti, ambiente naturale e monumentale, instaurando una profonda relazione con il pubblico presente”.

I cinque giovani artisti sono: Davide Ambrogio (Calabria); Alessia Tondo (Puglia); Esdra (Sicilia-Palermo); Sale (Lazio); Antonino Polizzi (Sicilia- Palermo).

AlturEstival si svolgerà tra i monti della Sicilia, principalmente nei monti della Conca d’Oro, con il monte Caputo e San Martino delle Scale e il massiccio dell’Appennino Siculo delle Madonie, con luoghi come Piano Semprìa, Piano Imperiale, Bosco del Vicaretto e Piano Pomo. Le performance di INTER(gener)AZIONI MUSICALI si svolgeranno in vari luoghi, come la Chiesa del Castellaccio, l’Eremo di Liccia a Castelbuono, i Rifugi C.A.S. “Vicaretto” e “M. Morici”, e la Chiesa del SS. Crocifisso a Castelbuono, da qualche mese ridenominato Auditorium Crucis.

La rassegna si aprirà il 30 agosto, alle 18.30, alla Chiesa del Castellaccio di Monreale, con il progetto Inter (Gener) Azioni Musicali 2024 che vedrà coinvolti Davide Ambrogio (dalla Calabria) Alessia Tondo (dalla Puglia) e Sale (dal Lazio). Alle 20.45, invece, sarà in programma, per la sezione “Radici” del Festival il progetto musicale “Persephone”, ensemble composto da Stefano ed Eugenio Saletti, Luigi Cinque, Barbara Eramo.

Entrambi gli appuntamenti saranno preceduti, alle 16.30, da una escursione guidata da Portella San Martino al Castellaccio, lungo il Sentiero degli Austriaci, con arrivo e visita al castello.

Sabato 31 si prosegue a Castelbuono, alle 16, con l’escursione musicale al Rifugio Vicaretto con Stefano Saletti, poi alle 21, all’Eremo di Liccia a San Guglielmo (Castelbuono) il concerto con i giovani del progetto Inter(Gener)Azioni Musicali (Ambrogio, Tondo e Sale).

Domenica 1 settembre, sempre a Castelbuono, con partenza da Piano Semprìa Rifugio C.A.S. “F. Crispi” alle ore 11, si arriverà con un’escursione al Rifugio C.A.S. “M. Morici” a Pizzo Luminario, dove alle 12.30, è in programma una performance musicale di Maurizio Maiorana. Poi alle 15:00, lo stesso Majorana, condurrà i visitatori lungo una escursione musicale nel sentiero degli Agrifogli Giganti fino a tornare a Piano Semprìa. Nel pomeriggio alle 17:30 continua il progetto Inter(Gener)Azioni Musicali con gli artisti Antonino Polizzi e ESDRA, cantautore ed una cantautrice di Palermo, entrambi giovani che si esibiranno all’Auditorium Crucis (Chiesa del SS. Crocifisso, già Centro Polis “SUD”).

Alle 19 stesso luogo, concerto di Shamal Re-wind (il progetto che vede insieme Enzo Rao, Giuseppe Viola, Nino Errera, Nino Agrusa e Chiara Minaldi). A partecipare come ospite ed ad “interagire” con i vari progetti musicali anche Mario Crispi con i suoi fiati etnici ed arcaici.

Il 7 settembre, al Castellaccio di Monreale, alle 18.30, concerto di Antonino Polizzi, nell’ambito del progetto Inter(Gener)Azioni Musicali, poi alle 19.15, concerto degli Areasud Electric Roots (Maurizio Cuzzocrea, Franco Barbanera, Giampiero Cannata, Mario Gulisano, Marco Carnemolla) con Alfredo Giammanco ai suoni elettronici. Il concerto sarà preceduto, alle 16.30, da un’escursione guidata da Portella San Martino a Castellaccio.

Domenica 8, sempre al Castellaccio, alle 10, escursione musicale con Maurizio Maiorana, che accompagnerà il gruppo di escursionisti da Portella San Martino al Castellaccio con “Cunti, Canti e suoni pellegrini”, alle 11.30, nella chiesa del Castellaccio concerto di ESDRA (la giovane cantautrice di Palermo) per Inter(Gener)Azioni Musicali, poi alle 15.30, si passerà all’ensemble Mystikos (Mario Crispi, Enzo Rao, Maurizio Maiorana, Giuseppe Lomeo, Maurizio Curcio, Nino Errera), con ospite speciale l’arpista Rosellina Guzzo. Gli appuntamenti in tutte le strutture del Club Alpino Siciliano è previsto uno spuntino rurale su prenotazione che, comunque, è obbligatoria per tutte le attività.

Partner di questa edizione anche l’Associazione BC Sicilia (con le sedi di Monreale e Castelbuono), l’Associazione Ecomuseo dei Sentieri Culturali dei Monti di Palermo e San Martino delle Scale, il Consorzio Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia.

