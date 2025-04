Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con l’album “Stiamo tutti ben calmi“, Luca Madonia torna con un nuovo singolo dal titolo “Amore tossico”, co-prodotto insieme a Denis Marino e già disponibile nelle principali piattaforme digitali per Musica Lavica Records.

Quando l’idea dell’amore -spiega lo storico fondatore dei Denovo- supera l’amore e diventa quasi un’ossessione ma c’è la consapevolezza che è troppo, il rapporto si riduce ad una dipendenza psicologica che annienta l’autonomia e la libertà e tutto si traduce in un sottile gioco fra le parti.

Il videoclip, realizzato da GC Art Studio, è stato girato a Catania, volutamente su una scala stretta e spoglia così da creare un ambiente un po’ claustrofobico.

Oltre me -continua Luca- ci sono gli amici che hanno suonato in questo brano, Denis Marino alle chitarre, Ambra Scamarda al basso e Lina Gervasi al theremin, che entra nella parte finale del brano creando un’atmosfera particolare. La batteria, anche se non presente nel video, è suonata da Donato Emma.

Multilink: https://orcd.co/lmamoretossico

Luca Madonia: https://www.lucamadonia.it/

Musica Lavica Records: https://www.musicalavica.com/





Luogo: catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

