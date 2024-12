Straordinaria affluenza alla mostra “Luce Perduta” nella Ex Chiesa di Santa Caterina a Cinisi

Cinisi celebra il grande successo della mostra “Luce Perduta”, organizzata nell’ex Chiesa di Santa Caterina, situata all’interno del Palazzo dei Benedettini. L’esposizione della copia della “natività” di Caravaggio, sta attirando un numero crescente di visitatori provenienti da tutta la regione e oltre, confermandosi un evento di eccezionale richiamo culturale.

La mostra, patrocinata dall’assessorato regionale ai beni culturali e della identità siciliana, fa parte del progetto internazionale “Wanted …presi per il verso giusto” dell’associazione Extroart, propone una straordinaria riproduzione ad olio su tela, nelle dimensioni originali, della celebre Natività con i Santi Lorenzo, Francesco e Giacomo di Caravaggio, trafugata dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969.

“Siamo particolarmente entusiasti-dichiara il sindaco di Cinisi, Vera Abbate- per l’eccezionale risposta del pubblico che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. Il progetto Wanted, portato avanti con passione dall’associazione Extroart, ha permesso alla nostra comunità di ospitare un’opera straordinaria che racchiude in sé una storia dolorosa ma anche un forte messaggio di rinascita culturale. La Natività di Caravaggio non è solo un capolavoro artistico, ma anche un simbolo della fragilità e della forza del nostro patrimonio culturale. La grande affluenza testimonia quanto sia importante e necessario diffondere consapevolezza su questi temi. Siamo fieri -conclude il sindaco-di aver contribuito a riportare a Cinisi un’opera che, secondo le dicerie popolari, non trovò mai pace, al punto che, si dice, la moglie di un boss ne ordinò addirittura la distruzione perché non le piaceva. Un racconto che aggiunge fascino e mistero a una mostra già di per sé emozionante.”

La mostra proseguirà fino al 30 dicembre, offrendo a tutti un’opportunità unica per riflettere sulla fragilità del patrimonio culturale e sull’importanza di conservarne la memoria.





Info Mostra

Luogo: Ex Chiesa di Santa Caterina, Palazzo dei Benedettini, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 1 – Cinisi (Pa)

Ingresso: Libero

Orari: tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00

Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Cinisi o l’associazione Extroart al 3291124015 www.fondazionewanted.org





Contatti stampa:

Extroart – Gippetto Comunicazione

CINISI, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.