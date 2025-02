Arriva un altro importante riconoscimento per il talento universitario a Maria Ludovica Salerno di Gangi. Si tratta del “Premio Imprese & Talenti” della Nuova Fiera del Levante, patrocinato dalla Rai Puglia con Tgr media partner e del Gruppo Norba, assegnato a laureati under 35, imprenditori e professionisti che si sono distinti nel loro settore di appartenenza.

Ludovica Salerno, ventiquattrenne madonita di Gangi, si è laureata lo scorso mese di luglio a Palermo in Scienze Economiche e finanziarie con il massimo dei voti e altre menzioni per la tesi sul bilancio civilistico e l’impatto del costo storico ammortizzato sulla valutazione dei crediti e dei debiti.

Dopo il premio America Giovani, assegnato dalla Fondazione Italia USA alle eccellenze universitarie, la neo laureata palermitana aggiunge un altro titolo al proprio curriculum.





La premiazione si è tenuta lo scorso 20 febbraio presso il Centro Congressi della Fiera del Levante alla presenza di personalità del mondo accademico e imprenditoriale della Puglia. Oltre alla pergamena a Ludovica Salerno è stata consegnata una borsa di studio per il master online “International Marketing, eventi & media” messa a disposizione da Nuova Fiera del Levante e da Harvard Business Review Italia in collaborazione con il Centro Studi Comunicare l’Impresa Eventi e Media. Il master ha l’obiettivo di formare professionisti che siano in grado di operare nei settori del marketing globale, delle relazioni commerciali internazionali, con un’attenzione particolare al mondo degli eventi e dei media.

Il Premio Imprese & Talenti è nato nel contesto del G7 che si è tenuto nel giugno 2024 in Puglia. La Nuova Fiera del Levante infatti ha promosso il Premio Imprese e Talenti anche in occasione della presenza del media center del G7 nel proprio quartiere fieristico.

