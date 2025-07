Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha ribadito con forza la balneabilità e la pulizia del mare di Fondachello, portando a supporto i recenti risultati dei controlli effettuati da Legambiente lungo le coste siciliane. I dati confutano le persistenti accuse di inquinamento che da tempo circolano, rassicurando bagnanti e turisti.



Il monitoraggio di Goletta Verde di Legambiente, condotto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ha analizzato 25 punti lungo la costa, di cui 16 a mare e 9 in corrispondenza di scarichi critici, foci di fiumi o torrenti. Sorprendentemente, il 44% dei campioni analizzati a livello regionale è risultato oltre i limiti di legge. Tuttavia, per quanto riguarda il territorio di Mascali, l’unico punto entro i limiti di balneabilità certificato da Legambiente è stata proprio la spiaggia presso la foce del torrente Macchia in località Sant’Anna.





“Questi risultati – rimarca il sindaco Messina – vanno a rafforzare quanto già certificato all’inizio della stagione dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) che in riferimento all’impianto di depurazione di Mascali, aveva attestato che “i valori dei parametri analizzati sui campioni prelevati presso il depuratore sono conformi ai limiti previsti”. Tali dati sono stati confermati anche dal portale del governo nazionale sullo stato di salute delle acque, che attesta la balneabilità delle aree di Fondachello, del torrente Anguillara e del torrente Macchia.

Il sindaco Messina sottolinea l’importanza di questi riscontri: “Le nostre spiagge sono frequentate da marzo a ottobre da centinaia di migliaia di persone, a dispetto di una minoranza di bagnanti che evidenzia irresponsabilmente quelle piccole macchie marroni trascinate dalle correnti provenienti da nord – non quindi collegabili al depuratore o alle condizioni dei torrenti Macchia e Anguillara – episodi che sono stati denunciati alle procure di Catania e Messina e resi noti attraverso i media”.

