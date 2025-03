Palermo 28 marzo 2025 – Incrociano le braccia per 8 ore lunedì i lavoratori delle aziende di Telecomunicazioni, per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da due anni e mezzo.



I lavoratori saranno in piazza in tutt’Italia, per lo sciopero del settore. A Palermo il sit-in indetto dalle segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil si terrà presso la sede di Confindustria, in via XX settembre, 64, a partire dalle ore 9.



“Il negoziato è in una fase di stallo, sulla parte economica, nonostante gli avanzamenti registrati sulla parte normativa – dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Fabio Maggio – Il settore delle Tlc paga lo scotto delle politiche adottate dai governi degli ultimi dieci anni, che hanno lasciato irresponsabilmente l’intero settore in balìa della legge di mercato, favorendo così una concorrenza basata solo sul prezzo a ribasso e non sulla qualità del servizio offerto”.



“A Palermo la crisi del settore è palpabile – evidenzia Fabio Maggio – Diverse crisi aziendali sono ancora irrisolte, Almaviva è una di queste, e altre sono all’orizzonte nonostante l’utilizzo in tutte le aziende di ammortizzatori sociali. Il rinnovo del contratto rimane l’unico strumento per garantire la tenuta del settore e ridare ai lavoratori quello che gli spetta”.



“Le aziende devono assumersi le loro responsabilità e attraverso l’utilizzino dei fondi del Pnrr creino buoni posti di lavoro e la smettano di pensare esclusivamente ai lauti compensi dei manager – aggiunge il segretario Slc Fabio Maggio – Il governo la smetta di svendere a pezzi un settore strategico come quello delle telecomunicazioni e introduca serie politiche industriali di rilancio e crescita, in modo da poter favorire la transizione digitale onde evitare che il nostro paese rimanga fanalino di coda all’interno dell’Europa”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.