PALERMO 9 NOVEMBRE 2024 – Lo screening del diabete sarà la novità dell’Open day itinerante della prevenzione in programma lunedì prossimo, 11 novembre, ad Isola delle Femmine. Il programma delle prestazioni offerte gratuitamente dall’Asp di Palermo all’utenza diventa sempre più completo grazie alla collaborazione con il Lions Club Carini che metterà a disposizione anche i camper per lo screening oculistico e per lo screening audiometrico.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale, è in programma in Piazza Vincenzo Enea dove verrà allestito il villaggio della salute. Dalle 10.30 alle 16.30 gli utenti di tutto il comprensorio avranno l’opportunità di aderire ai programmi di prevenzione e screening. Basterà esibire il documento di identità e la tessera sanitaria per effettuare: la mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni); pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni), screening oculistico, screening audiometrico e vaccinazioni (antinfluenzale e tradizionali). Ci sarà a disposizione degli utenti anche uno sportello amministrativo per il cambio del medico, il rilascio della tessera sanitaria o l’esenzione ticket per reddito, mentre un intero spazio sarà riservato ai veterinari che, oltre ad impiantare gratuitamente i microchip, promuoveranno le attività di prevenzione del randagismo.

Nell’ambito dell’Open day itinerante a Isola delle Femmine, gli operatori dell’Asp di Palermo saranno nelle scuole dell’infanzia ed elementare della cittadina per lo screening visivo e per quello logopedico (riservato ai bambini tra 3 e 8 anni).

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare l’organizzazione dell’Asp all’indirizzo di posta elettronica: openday@asppalermo. (nr)





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.