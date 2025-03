Si rinnova e si rafforza il legame di fratellanza tra l’Unione Maestranze e la Real Maestranza di Caltanissetta. Come ogni anno, una delegazione dell’Unione Maestranze partecipa al Sabatino, un evento significativo per la comunità nissena.

Quest’anno, la presenza dell’Unione Maestranze assume un significato ancora più speciale, in quanto ricorre il 25° anniversario del gemellaggio con la Real Maestranza. Questo legame affonda le radici nella condivisione di tradizioni secolari e nella valorizzazione dell’artigianato e delle antiche arti. Sia l’Unione Maestranze che la Real Maestranza sono infatti impegnate nella conservazione e nella promozione del patrimonio culturale immateriale del territorio siciliano, un patrimonio fatto di gesti, saperi e devozione popolare.





A testimonianza dell’importanza che questi momenti rivestono nella vita sociale e nel rispetto delle tradizioni, quest’anno ha presenziato al Sabatino anche il Presidente di Europassione Flavio Sialino.

“È con grande piacere che partecipiamo a questo importante appuntamento,” ha dichiarato il presidente dell’Unione Maestranze, Giovanni D’Aleo, “La nostra presenza qui testimonia il solido rapporto che ci lega alla Real Maestranza. Quest’anno, in particolare, siamo onorati di celebrare 25 anni di gemellaggio, un traguardo che rafforza ulteriormente i vincoli di amicizia e collaborazione. Non potevamo mancare a questo Sabatino, un’occasione speciale per celebrare il nuovo Capitano Gaetano Villanucci e rinnovare il nostro impegno reciproco.”

La partecipazione al Sabatino è ormai una tradizione consolidata, a sottolineare la condivisione di valori e l’importanza di preservare le tradizioni che accomunano le due realtà.

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.